下周深圳全市恢復正常生產生活秩序 封控區等繼續嚴格執行防疫措施

深圳疫情防控指揮部最新通告指，3月28日至4月5日期間，全市恢復正常生產生活秩序。封控區、管控區、防範區繼續嚴格執行疫情防控相關措施。

自3月28日至4月5日施行 後續依形勢調整

通告指，全市恢復正常生產生活秩序。封控區、管控區、防範區繼續嚴格執行疫情防控相關措施。

通告提到，繼續做好社區小區管控。社區小區、城中村保持圍合管理，嚴格落實測溫、亮碼、戴口罩等防控措施，落實「掃場所碼+電子哨兵」等要求，進出須憑48小時核酸檢測陰性證明。繼續做好聚集性活動管控。嚴控大型活動、論壇等群體性活動，減少人員聚集。市民少出門、不串門、不紮堆、不聚集，非必要不離深。

同時，繼續做好重點場所防控。桑拿、按摩、足療、水療、棋牌室、麻將館、網吧、酒吧、KTV、劇本殺、密室逃脫等非生活必需的密閉場所繼續暫停開放；學生兒童托管機構、線下教育培訓機構等繼續暫停開放；各類餐飲機構堂食按75%限流有序開放，在入口處安排專人負責測溫、查驗健康碼和行程碼，嚴格實施掃場所碼入場，並提醒正確佩戴口罩。進出各類公共場所、乘坐公共交通工具等須憑48小時核酸檢測陰性證明。

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對於即將到來的清明節，通告提到，清明節期間，全市所有公墓、骨灰堂、深埋綠化地等殯葬服務場所，繼續暫停現場祭掃活動，暫停舉辦集體公祭、骨灰海葬、骨灰樹葬等人群聚集活動，提倡居家祭奠、網上祭掃。

通告自3月28日至4月5日期間施行，後續將根據疫情防控形勢動態調整。

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責任編輯：尹航

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