【上海半封城】Tesla上海廠房暫停運作 台積電、上港集團回應影響

內地疫情持續升溫，上海「半封城」全民核酸檢測，彭博社報道，電動車企特斯拉（Tesla）因應當地防疫措施，周一起暫停上海工廠運作最少一天。

內媒報道亦指，據知情人士消息稱，Tesla計劃於周一起暫停其位於上海的超級工廠生產活動，停產將持續4天，並已通知工人和供應商。

Tesla於本月較早時因應當地防疫措施，已經暫停上海工廠運作兩天。Tesla其後表示，正盡最大努力保持工廠生產。

此外，彭博社引述中芯國際 （0981） 發言人稱，上海工廠正常運營，遵守相關規定。

中央社引述台積電表示，上海將分界、分批採取疫情防控管理，目前不影響台積電上海工廠的生產。台積電將遵守上海市政府的防疫措施，台積電稱出貨可能會受到影響。

確保港口生產運行 24小時作業

上港集團在微信公眾號表示，在全市開展新一輪核酸篩查期間，上港集團將確保港口生產運行，保障民生和防疫物資運輸暢通。目前，除受極端惡劣天氣影響外，全港各生產單位保持24小時作業。

上海市政府昨日公布，因應當地疫情，決定分兩階段實施封城措施，以便進行全民檢測，全市的工廠與辦公室將暫停生產或遠程工作。

當局指保供企業正常經營

上海市商務委主任顧軍今日在發佈會上表示，在落實疫情防控各項措施的前提下，採取各種措施，做到「三個正常」：保供企業正常經營、車輛正常通行、人員正常上崗。目前，上海市幾家主要電商平台都在正常經營。主要實體商業企業也都開闢了線上訂購渠道。

他強調，上海市主副食品貨源充足、供貨渠道暢通，相關部門做了充分準備，採取了多項保供穩價措施，各區將組織力量把必要的生活物資配送到小區。

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責任編輯：蒯宇澄

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