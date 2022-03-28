【上海半封城】Tesla上海廠房暫停運作 台積電、富士康回應影響

內地疫情持續升溫，上海「半封城」全民核酸檢測，路透社報道，電動車企特斯拉（Tesla）因應當地防疫措施，周一起暫停上海工廠運作4日。

Tesla於本月較早時因應當地防疫措施，已經暫停上海工廠運作兩天。Tesla其後表示，正盡最大努力保持工廠生產。

此外，彭博社引述中芯國際 （0981） 發言人稱，上海工廠正常運營，遵守相關規定。

中央社引述台積電表示，上海將分界、分批採取疫情防控管理，目前不影響台積電上海工廠的生產。台積電將遵守上海市政府的防疫措施，台積電稱出貨可能會受到影響。

富士康周一稱，集團在上海只有辦公室，沒有大規模工廠。在江蘇崑山，只有加強管制外來人口，上班工作崑山仍正常，也依政府規定防疫，所以目前集團影響應不大。

台灣的經濟部長周一表示，上海有短期、分區封城的情況，對台商目前生產尚無影響，但有可能會影響出貨。

確保港口生產運行 24小時作業

上港集團在微信公眾號表示，在全市開展新一輪核酸篩查期間，上港集團將確保港口生產運行，保障民生和防疫物資運輸暢通。目前，除受極端惡劣天氣影響外，全港各生產單位保持24小時作業。

上海市政府昨日公布，因應當地疫情，決定分兩階段實施封城措施，以便進行全民檢測，全市的工廠與辦公室將暫停生產或遠程工作。

上海證券交易所昨晚緊急就新冠疫情防控特殊時期相關業務開展做出調整和銜接安排，優化自律監管與服務方式，全力維護資本市場平穩運行。股票發行上市審核和發行承銷方面：將確保科創板審核業務正常推進；放寬申報等相關文件的簽署要求；適當放寬審核問詢回复時間。

上市公司信息披露業務方面：延長信息披露業務辦理時段至晚上23時；上市公司受疫情影響預計難以在原預約日期披露2021年年度報告的，可以申請辦理延期至2022年4月30日前披露；放寬信息披露文件的報送形式要求。

當局指保供企業正常經營

上海市商務委主任顧軍今日在發佈會上表示，在落實疫情防控各項措施的前提下，採取各種措施，做到「三個正常」：保供企業正常經營、車輛正常通行、人員正常上崗。目前，上海市幾家主要電商平台都在正常經營。主要實體商業企業也都開闢了線上訂購渠道。

他強調，上海市主副食品貨源充足、供貨渠道暢通，相關部門做了充分準備，採取了多項保供穩價措施，各區將組織力量把必要的生活物資配送到小區。

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責任編輯：蒯宇澄

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