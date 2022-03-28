上海浦東「封城」 上交所通知保障市場運行 券商員工漏夜返公司

上海新冠肺炎疫情嚴峻，昨（27日）晚宣布今（28日）起分區分批實施核酸篩查，首批浦東、浦南及毗鄰區域清晨5時起封控。

證券業急部署開市安排，上海證券交易所昨發布通知，強調全力維護資本市場平穩運行。有在滬券商、基金公司，則要求員工凌晨12點前返回辦公場所。有朋友圈截圖顯示，不少人連夜趕回陸家嘴，「守衛上海金融中心地位」。

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上交所昨日發布關於應對疫情優化自律監管服務、進一步保障市場運行若干措施的30項通知，就就疫情防控特殊時期相關業務開展做出調整和銜接安排，提到支持實體經濟發展，激發市場主體活力，全力維護資本市場平穩運行，落實落細支持疫情防控和保障市場運行各項工作。

提供「雲上市」服務

通知表示，確保科創板審核業務正常推進，疫情防控期間，正常受理發行人通過本所科創板審核業務系統提交的發行上市、重大資產重組及其他相關申請。通過視像會議等方式，確保上市委審議會議按照既定程序正常推進。

另外，提供「雲上市」服務。鼓勵發行人根據實際情況合理安排發行上市時間，該所提供免費網絡直播上市儀式服務，並支持發行人在疫情影響消除後，補辦現場上市儀式。

交易、IT、客服等崗位性質特殊

據《國際金融報》，封控消息傳出後，在滬券商、基金公司已緊急展開部署，做好開市人員及工作安排。多間券商表示，居住在浦西而工作場所在浦東的員工，如在浦東封閉期間，需參與現場辦公或值班，昨晚需緊急到崗。工作場所在浦西、居住在浦東的員工，則反之亦然。考慮到部分崗位性質特殊，如交易、IT、客服、營運等，承擔保障交易順利進行的艱鉅任務。

其中，國金證券上海總部位於浦東新區，為保證系統和交易連續性，安排當值人員27日晚入住辦公場所，如果有已返回浦西的值班人員，需要繼續值班的，務必27日晚12點前返回辦公場所。其餘員工居家辦公。

事實上，3月以來券商為了保障業務和交易進行，紛紛實行輪崗或現場值班。其中東方財富證券上海分公司的，重要崗位人員，據報主動選擇留宿公司，部分員工在公司度過了十幾個日夜。

另外，浦東一間基金公司的員工表示，公司已有現場辦公崗位的同事在12點前返回當值，這些崗位包括部分基金經理、交易、風控、註冊登記估值清算、IT、客服等。

對於有傳多家基金公司給出「住公司補貼」，有基金公司員工否認。

上海「半封城」明起分區封控篩查 封控區暫停公交地鐵（更新版）

上海疫情持續升溫 為何不能封城？專家解畫

據上海通知，今（28日）晨5時起分區分批封控實施核酸篩查，其中浦東、浦南及毗鄰區域率先封控4天，浦西則4月1日3時起封控4天。

封控區內，住宅小區封閉式管理，所有人員足不出戶，人員和車輛只進不出。所有企業實施封閉生產或居家辦公，保障市民生活和城市基本運行的公共服務類企業除外。封控區域內，暫停公交、地鐵、輪渡、出租汽車（的士）、網約車運行。

責任編輯：林佩怡

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