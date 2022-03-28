  • 17°C
香港時間 : 2022328日 (一) 11:48
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

上海浦東「封城」 上交所通知保障市場運行 券商員工漏夜返公司

經濟脈搏 11:29 2022/03/28

分享：

上海新冠肺炎疫情嚴峻，昨（27日）晚宣布今（28日）起分區分批實施核酸篩查，首批浦東、浦南及毗鄰區域清晨5時起封控。

證券業急部署開市安排，上海證券交易所昨發布通知，強調全力維護資本市場平穩運行。有在滬券商、基金公司，則要求員工凌晨12點前返回辦公場所。有朋友圈截圖顯示，不少人連夜趕回陸家嘴，「守衛上海金融中心地位」。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

上海半封城 Tesla廠房暫停運作 台積電、上港集團回應影響

上海今起分區「封城」 市民連夜超市搶購 有人大打出手（多圖有片）

上交所昨日發布關於應對疫情優化自律監管服務、進一步保障市場運行若干措施的30項通知，就就疫情防控特殊時期相關業務開展做出調整和銜接安排，提到支持實體經濟發展，激發市場主體活力，全力維護資本市場平穩運行，落實落細支持疫情防控和保障市場運行各項工作。

提供「雲上市」服務

通知表示，確保科創板審核業務正常推進，疫情防控期間，正常受理發行人通過本所科創板審核業務系統提交的發行上市、重大資產重組及其他相關申請。通過視像會議等方式，確保上市委審議會議按照既定程序正常推進。

另外，提供「雲上市」服務。鼓勵發行人根據實際情況合理安排發行上市時間，該所提供免費網絡直播上市儀式服務，並支持發行人在疫情影響消除後，補辦現場上市儀式。

交易、IT、客服等崗位性質特殊

據《國際金融報》，封控消息傳出後，在滬券商、基金公司已緊急展開部署，做好開市人員及工作安排。多間券商表示，居住在浦西而工作場所在浦東的員工，如在浦東封閉期間，需參與現場辦公或值班，昨晚需緊急到崗。工作場所在浦西、居住在浦東的員工，則反之亦然。考慮到部分崗位性質特殊，如交易、IT、客服、營運等，承擔保障交易順利進行的艱鉅任務。

其中，國金證券上海總部位於浦東新區，為保證系統和交易連續性，安排當值人員27日晚入住辦公場所，如果有已返回浦西的值班人員，需要繼續值班的，務必27日晚12點前返回辦公場所。其餘員工居家辦公。

事實上，3月以來券商為了保障業務和交易進行，紛紛實行輪崗或現場值班。其中東方財富證券上海分公司的，重要崗位人員，據報主動選擇留宿公司，部分員工在公司度過了十幾個日夜。

另外，浦東一間基金公司的員工表示，公司已有現場辦公崗位的同事在12點前返回當值，這些崗位包括部分基金經理、交易、風控、註冊登記估值清算、IT、客服等。

對於有傳多家基金公司給出「住公司補貼」，有基金公司員工否認。

上海「半封城」明起分區封控篩查 封控區暫停公交地鐵（更新版）

上海疫情持續升溫 為何不能封城？專家解畫

據上海通知，今（28日）晨5時起分區分批封控實施核酸篩查，其中浦東、浦南及毗鄰區域率先封控4天，浦西則4月1日3時起封控4天。

封控區內，住宅小區封閉式管理，所有人員足不出戶，人員和車輛只進不出。所有企業實施封閉生產或居家辦公，保障市民生活和城市基本運行的公共服務類企業除外。封控區域內，暫停公交、地鐵、輪渡、出租汽車（的士）、網約車運行。

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【上海半封城】Tesla上海廠房暫停運作 台積電、上港集團回應影響
今日
【上海半封城】Tesla上海廠房暫停運作 台積電、上港集團回應影響
上海今起分區「封城」 市民連夜超市搶購 有人大打出手（多圖有片）
今日
上海今起分區「封城」 市民連夜超市搶購 有人大打出手（多圖有片）
上海「半封城」明起分區封控篩查 封控區暫停公交地鐵（更新版）
2022/03/27
上海「半封城」明起分區封控篩查 封控區暫停公交地鐵（更新版）
上海疫情持續升溫 為何不能封城？專家解畫
2022/03/26
上海疫情持續升溫 為何不能封城？專家解畫

你可能感興趣

【上海半封城】Tesla上海廠房暫停運作 台積電、上港集團回應影響
今日 11:01
【上海半封城】Tesla上海廠房暫停運作 台積電、上港集團回應影響
上海今起分區「封城」 市民連夜超市搶購 有人大打出手（多圖有片）
今日 10:43
上海今起分區「封城」 市民連夜超市搶購 有人大打出手（多圖有片）
上海「半封城」明起分區封控篩查 封控區暫停公交地鐵（更新版）
20:52 2022/03/27
上海「半封城」明起分區封控篩查 封控區暫停公交地鐵（更新版）
新冠肺炎 新冠肺炎疫情 疫情 基金 經濟 上海 上海證券交易所 中國 金融

下一篇文章

接近中國監管部門消息：中美審計監管合作正相向而行
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

國際金融協會：資金流出中國態勢「前所未見」 或與俄有關
國際金融協會：資金流出中國態勢「前所未見」 或與俄有關
俄媒：中國智能手機在俄銷量倍增 華為銷售額增3倍
俄媒：中國智能手機在俄銷量倍增 華為銷售額增3倍
Visa及Master卡在俄停用 中國銀聯卡俄用戶發卡量暴增
Visa及Master卡在俄停用 中國銀聯卡俄用戶發卡量暴增
接近中國監管部門消息：中美審計監管合作正相向而行
接近中國監管部門消息：中美審計監管合作正相向而行
【兩會2021】李克強：內地今年GDP目標為6％以上（第二版）
【兩會2021】李克強：內地今年GDP目標為6％以上（第二版）
【中國經濟】首兩月工業企業利潤增長5% 恢復基礎仍不牢固
【中國經濟】首兩月工業企業利潤增長5% 恢復基礎仍不牢固
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款