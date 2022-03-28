上海新增3500宗本土個案佔全國逾半 今起「兩段式封城」

上海昨日（27日）單日新增3500宗本土病例，再創新高。隨著上海疫情升溫，為及早遏止疫情，當局昨晚宣布，由今日清晨5時起，市內分兩批封閉管控，進行核酸檢測。市委書記李強昨晚表示，這是上海疫情防控的關鍵之舉。

國家衛健委通報，昨日內地新增6215宗本土感染，包括1219宗本土確診及4996宗無症狀，上海佔逾半，新增3500宗本土病例，包括50宗確診及3450宗無症狀感染，無症狀感染者佔98%。

今起浦東浦南封控4日

上海以黃浦江為界，將全巿分為兩區先後封控，開展新一輪「切塊式、網格化」核酸篩查。今日起首先在浦東、浦南及毗鄰區域實施封控，到4月1日（周五）清晨5時解封。浦西地區由4月1日凌晨3時起封控篩查，到下周二（4月5日）凌晨3時解封。

封控區域暫停公交、地鐵、輪渡、出租車及網約車運行；住宅小區實施封閉式管理，人員足不出戶，人車只進不出。而保障基本生活必需的外賣、快遞等，則實行無接觸配送，不得進入住宅小區。從部分微博圖片顯示，浦東多個住宅小區的街道，於午夜前已空無一人。

由於封區消息來得突然，從網上昨晚流傳的片段可見，浦東部分超市及商店出現搶購潮，不少市民趕在封區前購買大量食物及日用品，期間有人一度發生爭執。因應市民的需求，浦東新區多間超市昨晚延長營業時間，及至關門時不少貨架均被掃空。

上海今起分區「封城」 市民連夜超市搶購 有人大打出手（多圖有片）

上海市衛健委主任鄔驚雷表示，通過新一輪篩查，把風險點排除，把傳播鏈切斷，盡快遏制疫情擴散蔓延。

疫情呈區域聚集和全市散發並存兩個特點

上海疫情防控領導小組成員吳凡在疫情發布會上指出，通過分析篩查結果發現，疫情呈現區域聚集和全市散發並存兩個特點，存在面上爆發的潛在風險。

他表示，經綜合研判，有必要採取更果斷、堅決的措施，進一步降低人群的社會流動性，快速排查發現感染者，徹底消除病毒隱匿的社區傳播。

不過，機場、鐵路和國際客貨運正常運行，將根據疫情形勢優化調整防疫措施。

吳凡談到，這一輪的核酸篩查分片進行，排查清底，拔點清面，是根據疫情進展情況，在原有切塊式、網格化策略基礎上，對防控措施進行優化，因時因勢，快速控制疫情上升勢頭，盡快實現社會面清零。

市委書記：新一輪核酸篩查是上海疫情防控的關鍵之舉

新一輪核酸篩查工作動員會昨晚舉行，上海市委書記、市疫情防控工作領導小組組長李強在會上強調，新一輪核酸篩查是當前疫情形勢下上海疫情防控工作的關鍵之舉。

他表示，要堅決貫徹總書記習近平重要講話和指示批示精神，加強資源力量調集，深入做好群眾工作，形成全民抗疫的強大正能量，為打贏疫情防控這場硬仗奠定堅實基礎。

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責任編輯：蒯宇澄

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