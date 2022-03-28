【上海疫情】曾解釋為何不能封城 今分區封控篩查 專家這樣說

上海新冠肺炎疫情升溫，今（28日）起以黃浦江為界分區分批封控，實施核酸篩查，被指變相分區「封城」。值得注意的是，專家在剛過去的周末曾解釋上海為何不能「封城」，現在對於分批分區封控又有何說法？

上海市疫情防控領導小組專家組成員、復旦大學上海醫學院副院長吳凡（圖圈示）今日（28日）解釋，上海疫情「存在面上爆發的潛在風險」，有必要採取更果斷、堅決的措施，排查清底，拔點清面。

曾指停下來會影響國家和全球經濟

吳凡上周六（26日）曾解釋上海為何不能封城，指上海在全國經濟社會發展中承載發揮重要功能，甚至對全球經濟都有影響，如果上海停下來，會影響國家和全球經濟。

他表示，採用「重點區域+非重點區域」，「核酸檢測+抗原自檢」的方式，是上海目前的一種探索。

事隔一天，上海宣布在全市範圍內開展新一輪切塊式、網格化核酸篩查，今晨5時起以黃浦江為界分區分批核酸篩查，首批浦東、浦南及毗鄰區域封控4天，浦西4月1日起封控4天。

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封控區域內，住宅小區實施封閉式管理，所有人員足不出戶，人員和車輛只進不出；所有企業實施封閉生產或居家辦公；暫停公交、地鐵、輪渡、出租汽車（的士）、網約車運行。這樣的嚴厲措施，被輿論視為變相分區「封城」。

現指有必要採更果斷措施 盡快實現社會面清零

吳凡今日在疫情防控發布會上，回應為何要開展這一輪核酸篩查。吳凡指出，通過分析篩查結果，發現本市疫情呈現區域聚集和全市散發並存兩個特點，存在面上爆發的潛在風險。有必要採取更果斷、堅決的措施，進一步降低人群的社會流動性，快速排查發現感染者，徹底消除病毒隱匿的社區傳播。

她指出，這一輪的核酸篩查分片進行，排查清底，拔點清面，是根據疫情進展情況，在原有切塊式、網格化策略基礎上，對防控措施進行優化，因時因勢，快速控制疫情上升勢頭，盡快實現社會面清零。

上海昨日新增3500宗本土新冠肺炎感染個案，再創單日新高，其中50宗為確診病例、3450宗為無症狀感染。

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人員相對靜止 才能動態清零

澎湃新聞報道，復旦大學附屬華山醫院感染科副主任醫師王新宇則認為，現在能做的是通過讓人群流動性降低，切斷傳播途徑，盡最大可能避免感染者和易感者之間人和人的接觸，同時再進行新的一輪核酸篩查，盡可能找出作為傳染源的現症感染者，將感染者與易感者地徹底分開。

上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院副院長陳爾真表示，最新發布的政策可以有效固定人員，「保證相對靜止」，才能實現動態清零。

昨晚舉行的新一輪核酸篩查工作動員會，市委書記李強強調，新一輪核酸篩查是當前疫情形勢下，上海市疫情防控工作的關鍵之舉。會議指出，要採取更有力、更果斷的措施，通過新一輪核酸篩查，把風險點排除，把傳播鏈切斷，盡快遏制疫情擴散蔓延，盡早實現社會面清零。

責任編輯：林佩怡

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