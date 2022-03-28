德國電子零售商下架大疆無人機？DJI：與合作夥伴遭水軍攻擊

德國最大電子零售商MediaMarkt，近日據報下架大疆無人機。大疆周一（28日）回應，上周大疆及全球合作夥伴的社交媒體帳號遭受水軍攻擊，MediaMarktSaturn零售集團也是受害者，後者考慮安全暫停電商與門市的大疆無人機銷售，雙方仍在溝通。

針對大疆的網絡留言，內容指向俄烏衝突。大疆重申，大疆所有產品均為民用目的設計，無法滿足軍事規格的要求，指海外社交平台上指責大疆支持戰爭的說法，是完全錯誤的。

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為俄導彈提供導航？ 大疆：公司產品不適用於軍事

據《環球時報》，烏克蘭副總理費多羅夫（Mykhailo Fedorov）本月16日在Twitter上發表致大疆的公開信，聲稱「俄羅斯使用大疆產品來為導彈提供導航」，要求大疆停止與俄羅斯往來等。

大疆之後回覆該公開信，強調大疆產品不適用於軍事用途，大疆並不掌握用戶的數據，無法提供。與此同時，大疆提出如果烏克蘭政府有明確政策，可以在烏克蘭全境設立地理圍欄。

報道引述大疆方面表示，費多羅夫或混淆了民用多旋翼無人機與可以指示目標的大型軍用無人機，而為導彈引導目標，顯然非用來拍照攝像的民用無人機能夠完成。

惟事件持續發酵，網民到大疆海外社交平台帳號、海外合作夥伴帳號留言，有人在MediaMarkt帳號下要求封殺大疆產品。

合作夥伴受害 安全考慮停售大疆無人機

大疆方面稱，全球運營的商業公司在國際局勢中，難免受到不同方面的壓力。大疆最重視依法合規，除內部設立專門的合規團隊，會要求上下游合作夥伴遵守所在地區法律法規，嚴格按照國際規則行事，包括所有有業務運營的國家和地區的法律法規。

大疆周一發表聲明，稱上周，大疆及全球合作夥伴的社交媒體賬號均遭受「協同一致的水軍刷屏攻擊」，誹謗大疆在國際局勢中有不當行為，給多方的社交媒體運營帶來困擾。

聲明表示，德國MediaMarktSaturn零售集團是大疆多年的合作夥伴，也是「這起網絡暴力事件」的受害者之一，上周五（24日）他們考慮安全原因暫停了電商與門店的大疆無人機銷售，關於這一事件雙方仍在溝通和討論中。

責任編輯：林佩怡

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