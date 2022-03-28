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【中國樓市】中指研究院：3月樓市成交回暖 一二線城市按月上升

經濟脈搏 13:38 2022/03/28

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中指研究院監測數據顯示，三月內地樓市整體成交上行，一二線城市按月上升，但與去年同期相比，成交數據仍為下滑狀態。

具體來看，3月成交數據一線城市整體按月上升12.0%，其中北京升幅最高，為80.4%；廣州升幅34.0%，位居第二。按年來看，整體成交下降，降幅為44.2%，其中上海降幅顯著，為51.2%；深圳降幅居次位，約為44.9%。

二線代表城市成交數據按月上升32.3%，按年則下降47.4%。按月上升的城市中，蘇州升幅明顯，為67.4%；福州次之，升幅為53.4%；武漢升幅為51.2%，位居第三。重點監測的城市中，南京按月降幅較大，為20.8%。

三線代表城市樓市成交量按月下降10.4%，連雲港降幅較大，為69.9%，另外韶關降幅居次位，為26.7%。按年來看，整體下降75.5%。

多地二手房貸利率下調 帶動成交上升

另據《證券日報》不完全統計，3月份以來，多地房貸利率普遍下調，目前已有上海、深圳、哈爾濱、蘇州等地出現二手房的首套房貸款利率低於5%的情況。

貝殼研究院的監測亦顯示，3月份，房貸利率降幅創2019年以來月度最大降幅，房貸環境寬鬆。 103個城市中82個城市房貸主流利率下調，包括蘇州、深圳、上海等20個城市首套房貸利率低於5%。

貝殼研究院數據顯示，3月份以來（3月1日至17日），其監測的50個城市二手房日均成交量較2月份（春節後）日均成交水平增長約17%，周度房價指數保持平穩；二手房市場供需活躍度也提高，貝殼50個城市二手房新增帶看客戶量與新增掛牌房源量均較2月（春季後）的日均水平提高。

【中國樓市】哈爾濱擬廢止區域性限售政策 指階段性調控完成

【中國樓市】多地房貸利率創近三年新低 蘇深滬等主流首套房貸利率低於5%

責任編輯：蒯宇澄

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