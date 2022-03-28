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【A股】上海封城令經濟增長蒙憂 兩市弱勢盤整滬指站回3200點

經濟脈搏 15:28 2022/03/28

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上海新增本土確診再創新高，市內今日起分兩批封閉管控。作為內地金融中心，上海這一措施讓經濟增長蒙憂。截至收市，滬指微漲0.07%，報3214點；深成指跌1.02%，報11949點；創指跌1.66%，報2594點。地產股延續漲停潮。

滬指微漲0.07% 站回3200點

面對嚴峻的本土疫情，上海進一步升級管控，今日起以黃浦江為界，分兩批對全市進行封控核酸篩查。據路透社報道，「國內疫情反覆管控加碼，對經濟增長的壓力較大，進而對短期市場的走勢形成了明顯的沖擊。」前海開源首席經濟學家楊德龍稱，市場短期內仍然處於磨底階段，但最差的時刻肯定已經過去了。

周一，滬指開市即跌穿3200點，低見3159點，跌52點或1.63%，隨後有買盤吸納，大市回穩，最多升17點或0.56%，高見3230點。

截至收市，滬指微漲0.07%，報3214點，成交額達3745億元；深成指跌1.02%，報11949點，成交額達4959億元；創指跌1.66%，報2594點，成交額達1803億元。滬深兩市合計成交達8704億元。

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從板塊上看，鴻蒙概念、NFT概念、房地產開發板塊漲幅居前，鎳、鹽湖提鋰、白酒概念板塊跌幅居前。

責任編輯：尹航

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