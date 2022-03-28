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【中美角力】北大專家：美軍南海活動急劇增加 越來越大膽

國情動向 15:55 2022/03/28

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北京大學海洋研究院「南海戰略態勢感知計劃」近日發表報告，指相較2020年，美軍2021年在南海的大部分軍事行動明顯增強，大大推高中美發生海空摩擦衝突的風險。其中提到，美軍海空抵近偵察變本加厲，數量之外，強度和動作也愈發大膽。

據報告，去年美軍先後向南海部署4個航母打擊群、2個兩棲戒備群、11艘攻擊型核潛艇、22架次轟炸機。其中，在空中，美軍大型偵察機在南海開展抵近偵察約1200架次。美軍艦機也頻繁穿越台灣海峽。

《北京日報》旗下「長安街知事」，引述北京大學海洋戰略研究中心主任、「南海戰略態勢感知計劃」負責人胡波指出，今年以來，美軍在中國周邊海域的活動力度已經遠遠超過去年同期。

美戰略重心仍是「印太戰略」

今年1、2月，美軍的航母打擊群頻頻進出南海，並在南海及周邊同日本、澳洲等國演習。即使烏克蘭危機當前，美軍在中國周邊的活動不降反增。可以說美軍不會因為全球其他區域發生局勢變化而忽視中國，其戰略重心依然是「印太戰略」。

他指出，所謂「印太戰略」，從軍事上講對中國的威脅有幾個方面：

第一，「印太戰略」有很強的地緣政治烙印，其框架很大程度上決定了美軍將致力於強化在東海、南海、台海與中國的競爭

第二，在「印太戰略」背景下，美國軍事力量的存在會增加，軍事活動會進一步加劇

第三，美國認為光靠自己可能不足以遏制中國海上崛起，還要協調日、韓、澳、英，甚至誘導東南亞國家加大在該地區的軍事投入，攪渾南海

胡波又認為，美國在中國周邊海域軍事部署思路非常清晰。首先，通過加強前沿存在、增加各種活動的頻次來威懾中國。其次，美軍近期的演習越來越有針對性，其航母打擊群的活動也越來越有「實戰」意味。但與此同時，他們也希望與中國危機管控。

中國智庫：美最大遠征基地艦首次現身南海

美指中國已將南海3島礁完全軍事化 中方回應

中美海空相遇概率和風險上升

從戰略上講，美軍加大對中國的威懾是赤裸裸的挑釁。從戰術上講，美軍活動頻次越來越多，越來越大膽，強度越來越高，中國軍隊當然要監視跟蹤。帶來的結果是，中美發生海空相遇的概率和風險上升。

胡波表示，現在雙方每天大約都有十多次海空相遇事件，雖然大部分都較為專業，也有部分離得非常近。

他指出，中國力量越強大，美軍為遏制中國要付出的精力就越大，美軍在目標跟能力之間，必然越來越脫節。除非美國改變在西太地區遏制中國的目標，否則這種過度部署、過度疲勞的現象會愈發加劇，而這正成為中美兩軍間愈發凸顯的風險源。

責任編輯：林佩怡

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