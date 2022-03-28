國資委：受疫情影響 這些企業承租央企房屋可減免6個月房租

國務院國有資產監督管理委員會（國資委）周一發布通知要求，做好2022年服務業小微企業和個體工商戶房租減免工作，對2022年被列為疫情中高風險地區所在縣級行政區域內，承租中央企業房屋的服務業小微企業和個體工商戶減免當年6個月租金。

服務業小微企業和個體工商戶受惠

國資委官網發佈通知稱，近期，受疫情衝擊等不利因素影響，服務業小微企業和個體工商戶經營困難，面臨嚴峻的生存危機。各中央企業要從穩定市場主體、做好「六穩」工作、落實「六保」任務的高度出發，積極落實房租減免政策要求，切實減輕服務業小微企業和個體工商戶的經營負擔，關鍵時刻彰顯央企擔當。

通知指，對2022年被列為疫情中高風險地區所在縣級行政區域內，承租中央企業房屋的服務業小微企業和個體工商戶減免當年6個月租金，四季度被列為疫情中高風險地區的，要通過當年退租或下年減免等方式足額減免6個月租金，其他地區減免3個月租金。

通知指，普遍減免3個月租金工作要力爭在上半年實際完成主體工作，補充減免3個月租金工作要在列為中高風險地區後2個月內完成。

落實減租困難的 上級企業應給與支持

對於所屬股權多元化子企業，要爭取中小股東理解支持，在規範履行內部決策程序後對租金予以減免。對於所屬子企業因落實減租政策導致資金困難的，上級企業或集團公司應給予資金支持。

通知提到，各中央企業要切實承擔主體責任，制定減租實施方案，嚴格審批流程，做到高效便利、規範有序，不符合條件的租戶不得減免，杜絕隨意減免。深入開展督促檢查，發現問題及時整改，對減租政策落實不到位、違規操作造成國有資產流失的企業和有關負責人進行嚴肅追責。

日前召開的國務院常務會議指出，確定實施大規模增值稅留抵退稅的政策安排，為穩定宏觀經濟大盤提供強力支撐。

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責任編輯：蒯宇澄

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