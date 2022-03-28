  • 17°C
香港時間 : 2022328日 (一) 17:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

國資委：受疫情影響 這些企業承租央企房屋可減免6個月房租

經濟脈搏 16:34 2022/03/28

分享：

國務院國有資產監督管理委員會（國資委）周一發布通知要求，做好2022年服務業小微企業和個體工商戶房租減免工作，對2022年被列為疫情中高風險地區所在縣級行政區域內，承租中央企業房屋的服務業小微企業和個體工商戶減免當年6個月租金。

服務業小微企業和個體工商戶受惠

國資委官網發佈通知稱，近期，受疫情衝擊等不利因素影響，服務業小微企業和個體工商戶經營困難，面臨嚴峻的生存危機。各中央企業要從穩定市場主體、做好「六穩」工作、落實「六保」任務的高度出發，積極落實房租減免政策要求，切實減輕服務業小微企業和個體工商戶的經營負擔，關鍵時刻彰顯央企擔當。

通知指，對2022年被列為疫情中高風險地區所在縣級行政區域內，承租中央企業房屋的服務業小微企業和個體工商戶減免當年6個月租金，四季度被列為疫情中高風險地區的，要通過當年退租或下年減免等方式足額減免6個月租金，其他地區減免3個月租金。

通知指，普遍減免3個月租金工作要力爭在上半年實際完成主體工作，補充減免3個月租金工作要在列為中高風險地區後2個月內完成。

落實減租困難的 上級企業應給與支持

對於所屬股權多元化子企業，要爭取中小股東理解支持，在規範履行內部決策程序後對租金予以減免。對於所屬子企業因落實減租政策導致資金困難的，上級企業或集團公司應給予資金支持。

通知提到，各中央企業要切實承擔主體責任，制定減租實施方案，嚴格審批流程，做到高效便利、規範有序，不符合條件的租戶不得減免，杜絕隨意減免。深入開展督促檢查，發現問題及時整改，對減租政策落實不到位、違規操作造成國有資產流失的企業和有關負責人進行嚴肅追責。

日前召開的國務院常務會議指出，確定實施大規模增值稅留抵退稅的政策安排，為穩定宏觀經濟大盤提供強力支撐。

野村：中國經濟面臨疫情爆發以來最嚴重放緩壓力

深圳本輪疫情首次社會面動態清零 30招紓困發消費券減免租金

責任編輯：蒯宇澄

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

野村：中國經濟面臨疫情爆發以來最嚴重放緩壓力
2022/03/27
野村：中國經濟面臨疫情爆發以來最嚴重放緩壓力
上海浦東「封城」 上交所通知保障市場運行 券商員工漏夜返公司
今日
上海浦東「封城」 上交所通知保障市場運行 券商員工漏夜返公司
【上海疫情】曾解釋為何不能封城 今分區封控篩查 專家這樣說
今日
【上海疫情】曾解釋為何不能封城 今分區封控篩查 專家這樣說
【上海半封城】因應疫情防控 上海中止今年首批集中供地拍賣活動
今日
【上海半封城】因應疫情防控 上海中止今年首批集中供地拍賣活動

你可能感興趣

野村：中國經濟面臨疫情爆發以來最嚴重放緩壓力
17:12 2022/03/27
野村：中國經濟面臨疫情爆發以來最嚴重放緩壓力
上海浦東「封城」 上交所通知保障市場運行 券商員工漏夜返公司
今日 11:29
上海浦東「封城」 上交所通知保障市場運行 券商員工漏夜返公司
【上海疫情】曾解釋為何不能封城 今分區封控篩查 專家這樣說
今日 12:29
【上海疫情】曾解釋為何不能封城 今分區封控篩查 專家這樣說
行業 紓困措施 疫情 增值稅留抵退稅 經濟 中國 國資委

下一篇文章

【A股】上海封城令經濟增長蒙憂 兩市弱勢盤整滬指站回3200點
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

國際金融協會：資金流出中國態勢「前所未見」 或與俄有關
國際金融協會：資金流出中國態勢「前所未見」 或與俄有關
接近中國監管部門消息：中美審計監管合作正相向而行
接近中國監管部門消息：中美審計監管合作正相向而行
【中國樓市】中指研究院：3月樓市成交回暖 一二線城市按月上升
【中國樓市】中指研究院：3月樓市成交回暖 一二線城市按月上升
俄媒：中國智能手機在俄銷量倍增 華為銷售額增3倍
俄媒：中國智能手機在俄銷量倍增 華為銷售額增3倍
上海浦東「封城」 上交所通知保障市場運行 券商員工漏夜返公司
上海浦東「封城」 上交所通知保障市場運行 券商員工漏夜返公司
【中國經濟】首兩月工業企業利潤增長5% 恢復基礎仍不牢固
【中國經濟】首兩月工業企業利潤增長5% 恢復基礎仍不牢固
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款