華為發布業績 孟晚舟亮相：華為也許已穿過劫難黑障區（更新版）

中國電訊設備巨頭華為周一（28日）舉行年報發布會，副董事長、CFO孟晚舟出席業績說明，是她去年9月回國後首次公開亮相。其中她提到，華為也許已經穿過了這次劫難的黑暗區。

*18：24 新增孟晚舟回答問題

孟晚舟在介紹業績時首先表示，「很高興再次見到大家，記得上一次我參加華為公司的年報發布會，還是在4年之前」。

努力學習 冀跟上社會腳步

她稱，過去4年，世界的變化很大，祖國的變化也很大，她回國之後的幾個月裡，「我都在不斷的努力學習，希望能夠跟上這個社會的腳步」。

她之後介紹華為去年的業績。據內地傳媒引述，孟晚舟表示，「我們的規模變小了，但我們的盈利能力和現金流獲取能力都在增強，公司應對不確定性的能力在不斷提升」。

孟晚舟最後強調，華為的最大財富，是人才、思想、理論、工程、方法、內部流程管理高效有序的儲存，「這些才是我們亮麗財報背後，華為真正的價值。

回應收入下滑 美制裁、疫情等影響

在回答問題時，孟晚舟表示，2021年對華為而言，也許已經穿過了這次劫難的黑暗區，這與全體員工的努力是分不開，「我們的隊伍在這3年更加團結，我們的策略也在這3年中變得更加明確」。

她稱，面向未來，會加大在人才研發領域的投入，通過技術強度和人才濃度來保證持續創新能力。堅信沿著這兩個方向持續向前，能夠長期持續有質量地為客戶和合作夥伴提供更高價值服務。

談及收入下滑，孟晚舟表示主要有三方面原因，一是遭遇美國多輪的製裁，華為手機、PC等業務受到很大壓力；二是中國5G建設已在2020年基本完成，所以5G業務的客戶需求有所減少；三是疫情影響，華為在疫情下也有壓力。

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孟晚舟在2018年12月於加拿大溫哥華機場被當地警方拘捕。美國指控孟晚舟涉銀行欺詐等，要求引渡她至美國受審。事件纏繞逾千天後，孟晚舟與美國司法部達成協議，暫緩起訴，加拿大法院亦終止引渡聆訊。孟晚舟即時獲釋，去年9月25日抵達深圳。

華為收入按年跌28.6%

在美國制裁圍堵下，華為收入下跌。會上公布，華為去年收入6,368億元（人民幣，下同），按年下跌28.6%，淨利潤1,137億元，按年上升75.9%。

其中，運營商業務2,815億元，在總收入中佔44.2%，海外收入佔超過50%；企業業務1,024億元，在總收入中佔16.1%，新興業務收入增長30%；消費者業務2,434億元，在總收入中佔38.2%，智能穿戴、智慧屏等收入增長30%。

另外，得益於主營業務的盈利能力提升，去年華為經營現金流有較大增長，達到597億元；資產負債率降低到57.8%的水平，整體的財務結構的韌性和彈性都在加強。

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責任編輯：林佩怡

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