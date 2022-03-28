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【東航墜機】習近平等向遇難者默哀 官方通報搜尋最新情況

國情動向 18:15 2022/03/28

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據新華社報道，周一（28日）下午中共中央政治局召開會議，研究近期有關工作。會議開始時，中共中央總書記、國家主席習近平提議，出席的政治局委員等全體起立，向中國東方航班MU5735飛行事故遇難同胞默哀。

東航墜機第八天，國家應急處置指揮部舉行發布會。會上表示，早上9時許，確定最後一名乘客身份。至此，機上132名遇難者身份全部確認。
至於遇的遺骸遺物，現在由梧州市殯儀館負責接收，目前已經妥善保管。而事故搜尋工作還在繼續，遺骸遺物的識別、分類等工作還需要時間。

截至周一（28日）中午，事故現場累計搜索面積約37萬平方米，找到飛機殘骸和碎片36,001件，在核心區外圍區域除部署拉網式人工搜索，還組織5個無人機航拍搜索組，累計搜索面積約954.6萬平方米。  

而已經搜獲的兩個失事飛機黑盒，相關譯碼工作正在進行中。民航局航空安全辦公室主任朱濤表示，大型空難調查僅依靠黑盒提供的數據，往往不足以還原事件全部真相。

因此，同時盡最大努力收集盡可能多的飛機殘骸，以及與事故相關的影片視頻、目擊信息，對已找到的殘骸分類、整理、分析，對影片拍攝者與目擊者訪談，分析影片拍攝設備、時間、地點、拍攝角度。一旦調查取得重大進展，當局將及時公佈。    

東航MU5735航班，上周一（21日）由雲南昆明飛往廣東廣州途中，在廣西梧州市藤縣境內墜毀，機上132人全部遇難。

【東航墜機】現場搜獲逾3.3萬件飛機殘骸碎片 找到事故相關新影片

【東航墜機】遇難者頭七 空難現場集體哀悼

責任編輯：林佩怡

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