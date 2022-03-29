【東航墜機】民航局專家指調查工作困難重重 存在3大挑戰

東航失事客機MU5735的兩個黑盒已送京譯碼，何時能了解事故原因備受關注。民航局專家介紹，此次事故的調查工作困難重重，面臨很大挑戰。

飛機下降毫無征兆 沒留下有用信息

民航局航空安全辦公室副主任李勇說，根據目前掌握的信息來說，調查工作還面臨很大挑戰。第一，飛機從巡航高度突然下降之後，沒有任何征兆，空中交通管制部門也沒收到任何機組反饋的遇險信息，或者反映不正常的信息，所以沒有留下有用信息。

第二，現場撞擊非常猛烈，殘骸非常瑣碎，分布也比較廣，給後期通過殘骸取證工作造成很大困難。

此外，現場條件地理環境比較惡劣，因為它是處於一個山谷區，再加上撞擊，長期雨泡，導致土地非常泥濘，給調查員開展工作也帶來很多困難。

李勇說，針對這些困難，可能要做好充分思想準備，這次調查應該會花費一定時間。

【東航墜機】習近平等向遇難者默哀 官方通報搜尋最新情況

【東航墜機】現場搜獲逾3.3萬件飛機殘骸碎片 找到事故相關新影片

他介紹，航空器事故調查是一項非常複雜的系統工程，需從多方面，譬如從飛機的試航維修（飛機有沒有問題）；從飛行運行（飛行操作有沒有問題）；從空中交通管制（指揮有沒有問題）；從天氣環境等多方面開展深入全面的分析。

李勇稱，通常來說，國際上一起典型的運輸航空事故調查，往往需要長達兩年以上。2009年6月份法航447空難直到三年之後，也就是2012年才發布了最終報告。中國上一次的運輸重大空難，伊春空難是2010年8月24日發生的，也是花了將近兩年的時間才發布最終報告。

【東航墜機】尋獲第二個黑盒送京提取數據 這些信息待揭曉

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道