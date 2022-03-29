王毅：亞洲國家絕非大國對抗的棋子 籲抵制對立

中國國務委員兼外長王毅周一（28日）表示，要抵制在亞洲引入陣營對立，強調亞洲拒絕成為大國博弈的棋盤，亞洲國家也絕非大國對抗的棋子。

王毅結束南亞行程後接受央媒訪問，提到烏克蘭危機發生在歐洲，但溢出效應波及全球，影響世界和平穩定和經濟復甦。包括南亞在內的廣大發展中國家高度關注事態發展，對世界陷入分裂對抗充滿擔憂，對單邊制裁破壞全球產業鏈供應鏈嚴重關切。

不應復活冷戰思維

他指出，普遍共識是要以對話方式和平解決爭端，戰爭和制裁都不是好辦法。國際社會應當勸和促談，而不是拱火澆油。要維護聯合國憲章宗旨和原則，維護各國主權獨立和領土完整。同時在這問題必須一視同仁，不應有雙重標準。

他又表示，一國安全不能以損害他國安全為代價，地區安全更不能以強化軍事集團為保障。同時，要保障各國奉行獨立自主外交政策的權利，反對政治施壓和強迫選邊站隊。處理複雜問題、對待不同意見，不應採取非敵即友的簡單化做法，更不應復活冷戰思維，製造陣營對立。

王毅指出，要維護本地區來之不易的和平穩定發展局面，抵制在亞洲引入陣營對立、製造動盪緊張。亞洲拒絕成為大國博弈的棋盤，亞洲國家也絕不是大國對抗的棋子。

中印要搬開雙邊關係中的石頭

王毅此行訪問了巴基斯坦、阿富汗、印度、尼泊爾。在談到中印關係是，他表示中印是夥伴而不是對手，應相互成就而不是相互消耗。

他稱，中印之間確實存在歷史遺留的邊界問題，時而對雙邊關係帶來影響和挑戰。同時作為成熟理性的兩大鄰國，應把邊界問題置於雙邊關係適當位置，不應用邊界問題定義、甚至阻礙雙邊關係的整體發展。中印要以長遠眼光看待雙方關係。

他認為，印中雙方不僅要共同努力搬開雙邊關係中的石頭，還應相向而行，衝破各種阻礙，朝著正確的方向奔湧。

責任編輯：林佩怡

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