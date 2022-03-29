上海市從28日起在全市範圍內開展分區封控、並進行核酸篩查，外媒憂慮，近2500萬人口的上海市作為全球金融業、製造業重要大都市，手段如此激烈的封控措施恐將進一步打亂全球供應鏈。中共上海市委機關報《解放日報》今天（29日）撰文強調，上海仍與世界經濟鏈產業鏈暢通。

报道稱，上證指數昨日收盤時上漲0.07％，以3214.5點作收。在當日滬市主板和科創板交易正常進行的背後，凝聚著眾多金融人的心血。同樣在浦東，即便面臨疫情防控嚴峻複雜形勢，作為同時擁有世界第一大貨櫃海港和第三大國際空港的上海口岸，仍正常運營。

▲ 滬官媒：上海仍與世界經濟鏈產業鏈暢通

上海金融市場交易穩定有序

3月27日，上海宣佈以黃浦江為界分區分批，在全市範圍內開展新一輪切塊式、網格化核酸篩查。由於浦東集聚了各大金融要素市場和金融機構，保證市場正常運行，成了一項必須完成的任務。

报道引述一位上海證券交易所的工作人員表示，交易所早就做好了充分的準備。為了保障資本市場在疫情之下穩定運行，上交所此前已啟動最小運行單元駐所辦公機制，確保各業務條線工作正常開展。目前，上交所日常業務正常進行，交易安排穩定有序。

一支39人的核心交易備用團隊，部署在外高橋辦公，另外在居家辦公人員中還保留了一支10人規模的「火種」團隊。這樣三支團隊的安排，時刻準備著應對極端情形和突發事件，做到萬無一失。

內地增6886本土病例 上海「封城」首日再創新高

【A股】上海封城令經濟增長蒙憂 兩市弱勢盤整滬指站回3200點

就在3月27日晚，上交所還適時發佈了30條措施以應對疫情影響，包括通過視頻會議等方式，確保科創板上市委審議會議按照既定程序正常推進，提供「雲上市」服務，支持線上召開股東大會等。

期貨市場也運轉如常。新湖期貨相關負責人表示，目前客戶的交易、結算、資金劃撥、交割等各項服務都在正常進行。

上海期貨交易所相關負責人介紹，為了市場正常運轉，交易所的核心運維人員已經在張江數據中心封閉管理。目前，上期所位於浦東的交割倉庫也一切正常，在配合疫情防控的同時，全力保障期貨交割的穩定。

雖然上海黃金交易所位於浦西，但新一輪核酸篩查對其浦東地區交割倉庫的實物供給帶來了短暫影響。為應對此突發情況，上金所立即對3月28日上海的部分黃金運輸計畫作出了相應調整，協調運輸力量，加大了從長沙、昆明等重點交割庫調往各地的運力，進一步保障重點地區的會員單位黃金交割出庫。

上海國際口岸展現強大韌性

浦東，是上海進出口最重要地區，浦東國際機場、洋山港、外高橋港、外高橋保稅區等口岸「窗口」皆匯聚於此。报道稱，至28日記者截稿時止，洋山海關和外港海關受理進出口單證申報720多票，業務運行平穩；保稅區海關已完成進口呼吸機用耗材等查檢作業42批。

上海海關表示，經歷上海數輪核酸篩查，上海海關14個辦公區域曾經或正在實施封閉管理，高峰時近四成人員難以按計畫奔赴口岸一線。但上海海關提前謀畫，早從3月9日起，浦東機場、外港、洋山等重點隸屬海關就已率先實行「AB班」工作制，在全力做好內部安全防護基礎上，通過關員逆行、接力補位和延長工作時間，與其他口岸單位協同作戰，力保口岸安全暢通。

目前，在滬集聚的出口新能源車、接續芯片工廠的關鍵原材料、外省市兒童生命所需人體幹細胞、代表國家馳援海外的臨床疫苗等，這些關係國計民生和產業發展的進出口貨物依舊通關如常。

責任編輯：李冰琪