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【中美貿易戰】美國將調查中國太陽能設備製造商 是否規避關稅

國情動向 11:04 2022/03/29

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中美貿易角力未停，美國商務部將調查中國太陽能設備生產商，是否通過在4個東南亞國家開展業務，來非法規避關稅。

有關調查或導致在柬埔寨、泰國、越南和馬來西亞經營的中企所生產的太陽能電池組件，被徵收高額關稅。

中方曾多次表示，美方單邊加徵關稅措施不利於中美及世界，並促美盡快取消全部對華加徵關稅，推動雙邊經貿關係早日回到正常軌道。

疑在東南亞4國生產

綜合外媒報道，據美國商務部周一發布的文件，應總部位於加州聖何塞的太陽能組件製造商Auxin Solar，將啟動相關調查。整個調查過程可能耗時長達一年。商務部將在150天內發布初步裁決。

美國官員認為，Auxin提供的信息表明，在馬來西亞、泰國、越南和柬埔寨運營的太陽能企業是中國大型生產商的子公司，在那裡生產的產品如果在中國製造，美國反補貼和反傾銷稅將適用。

Auxin對啟動調查表示歡迎。但美國太陽能行業團體則反對，稱這將摧毀該行業，並增加消費者的用電成本。

美國太陽能產業協會首席執行官Abigail Ross Hopper聲明表示：「今天的決定只是為了一家企業的利益，將導致更多的市場波動和失業。」

他認為，在太陽能價格不斷攀升、項目延遲和取消不斷增加之際，這一錯誤舉措將對美國的太陽能市場產生破壞性影響。

中國對美國限制太陽能電池板進口申訴 遭世貿駁回

美國太陽能脫鉤中國不易 這原料被新疆卡脖子（組圖）

責任編輯：林佩怡

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