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上海推出21項紓困措施 對中小企及相關行業減稅減租

經濟脈搏 11:21 2022/03/29

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上海推多項措施支援受疫情打擊的中小企和工商戶。（資料圖片）

上海市推出21項措施，重點支援受疫情影響的小中微企及行業，包括租金減免、加強融資擔保、降低社保費率、引導平台下調服務費，以及幫助穩定供應鏈。

市政府今日（29日）舉行新聞發佈會，市發改委宣布研究制訂《全力抗疫情助企業促發展的若干政策措施》，減少疫情對經濟社會發展的影響。措施重點把握兩個方面，一是全面落實國家助企紓困政策，部分措施在國家規定內按頂格執行；二是針對本輪疫情對企業的影響，研究更大力度的扶持政策。

措施分為6方面，具體政策措施共計21項：

  • 1、支援打贏疫情防控阻擊戰，3項措施：對符合條件的企業防疫和消殺支出給予補貼；對抗疫一線人員給予臨時補助補貼，向一線醫務人員發放臨時性工作補助；支援新冠病毒防控創新產品研發及產業化，推動新冠病毒疫苗、特效藥物等防控創新產品快速形成有效產能、註冊上市和投入應用。
  • 2、減輕各類企業負擔，4項措施：實施大規模加值稅留抵退稅；加大減稅降費政策力度，將「六稅兩費」減免政策適用主體範圍擴展至小型微利企業和個體工商戶；延長申報納稅期限；減免小微企業和個體工商戶房屋租金，承租國有房屋的小微企業和個體工商戶減免3至6個月租金。
  • 3、加大金融支援力度，4項措施：加強融資擔保支援，對防疫重點企業和受疫情影響較大的中小微企業2022年新申請的銀行貸款；實施困難企業貼息政策，對零售、交通運輸等行業受疫情影響較大的困難企業2022年新增貸款給予貼息；加大普惠金融支援力度，引導金融機構加大普惠小微貸款投放力度，不盲目抽貸、斷貸；推動金融機構減費讓利和發揮保險風險保障作用，推動機構降低銀行帳戶服務收費、人民幣轉賬匯款手續費。
  • 4、紮實做好援企穩崗工作，3項措施：延續執行階段性降低失業、工傷保險費率政策；實施培訓補貼、創業扶持、工會經費返還等穩崗擴崗政策，對開展員工職業培訓的各類企業、社會組織，按規定給予補貼；支援和規範發展新就業形態，支援用人單位採用共用用工等模式。
  • 5、支持困難行業恢復發展，5項措施：實施餐飲等生活服務業紓困扶持措施，引導互聯網平台下調餐飲、住宿、家政等受疫情影響的生活服務業企業服務費；實施零售業紓困扶持措施，對應急保供、重點培育、便民生活圈建設等列入支持名單的企業，鼓勵金融機構加大信貸支援；實施旅遊業紓困扶持措施，對符合條件的旅行社，旅遊服務質量保證金暫退比例由80%提高到90%；實施交通運輸業紓困扶持措施，2022年暫停航空、鐵路運輸企業預繳加值稅，免征公共交通運輸服務加值稅；實施會展業等紓困扶持措施，對受影響較大的困難企業在對外經濟技術展覽會給予補貼支援。
  • 6、保持全市生產生活平穩有序，2項措施：支援保障企業生產經營，實行「一企一策」「一廠一案」分類差異化防疫措施，幫助企業穩定產業鏈供應鏈，維持核心零部件和原材料供應；切實保障疫情期間城市有序運行，加強抗疫物資儲備和供應保障，保障交通、電力、燃氣、通信網路等運行。

內地增6886本土病例 上海「封城」首日再創新高

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責任編輯：陳建錫

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央視指上海各類金融市場平穩有序運行 兩市早盤高開低走滬指險守3200點

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