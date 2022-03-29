由梁建章、任澤平聯合多位學術專家設立的育媧人口研究機構昨日（28日）發布《中國婚姻家庭報告2022版》。報告數據顯示，2021年結婚登記對數下降到763.6萬對，連續八年下降。報告指出，內地近年來初婚人數連續下降預示了極低生育率，未來初婚人數仍將呈下降態勢。

報告呼籲，針對超低結婚率、生育率以及年輕人口的迅速萎縮等社會問題，急需出台相關政策。報告也提出「增加大城市住宅土地供應；降低生育、養育、教育成本；建立男女平等、生育友好的社會支持系統；放寬收養和送養條件；法定婚齡降到18歲；保障單身女性生育權；啟動中國《同居法》的立法可行性研究」等建議促進婚育水平提升。

▲ 梁建章、任澤平等建議：將法定婚齡降到18歲 三孩家庭房價五折

其中，在提到增加大城市住宅土地供應，給予有孩家庭購房補貼時，報告指出：高房價是阻礙年輕人結婚生育的一大「攔路虎」。中國大城市生活成本高主要因為是房價高，其他如衣食住行，大城市並不比小城市貴很多，教育成本如果是公立教育，也不會貴很多。所以大城市裏，養育的高成本主要體現在房價上。這是大城市的生育率要低於小城市重要原因之一。

根據七普數據，2020年全國總和生育率為1.3，其中上海和北京的總和生育率分別僅有0.74和0.87，而山東、河南、江西等省份的總和生育率在1.4左右。

多項建議聚焦有孩家庭購房補貼

要減輕年輕人結婚生育的負擔，需要給予有孩家庭購房補貼。具體方式可以通過按揭利息返還或房價打折進行補貼。比如說返還二孩家庭的房貸利息的50％，對於三孩家庭的房貸利息可全部補貼返還。或者在高房價的地區，可實施一孩房價九折，二孩房價七折，三孩房價五折的政策（不超過一個封頂補貼的上限）。這部分補貼的成本可以通過增加人口流入地區和大城市的住房土地供應來覆蓋。

此外，報告還建議《民法典》修改相關收養條款，放寬收養範圍和收養人限製條件，包括取消收養人子女數要求、降低收養人年齡要求等；報告表示當今世界主流法定婚齡男女均為18歲，降低法定婚齡，有利於保護普遍存在低齡事實婚姻一族的合法權益。

與此同時，報告也關註了未婚人群的權益，提出了保障單身女性生育權，啟動中國《同居法》的立法可行性研究等建議。

攜程創始人、北京大學光華管理學院教授梁建章表示，社會各方需要引導年輕人樹立積極的戀愛觀、婚姻觀，積極創造有利條件，幫助更多的單身青年走進婚姻、建立家庭。比如社會輿論需要改變「男高女低」的傳統觀念，提倡男女平等，包容婚配條件「女高男低」的家庭，男性要多在育兒方面付出更多時間和精力。

責任編輯：李冰琪