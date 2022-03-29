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拜登提高新財年國防預算對抗中俄 京批充滿冷戰思維

國情動向 17:01 2022/03/29

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美國總統拜登周一（28日）公佈2023財政年度的預算，擬大幅提高整體國防預算至8130億美元，部分經費用作來對抗中國和俄羅斯，以及協助烏克蘭。美國防戰略報告指，中國為最重要競爭對手。北京批評美方說法充滿冷戰和陣營對抗思維，美國企圖打壓中俄的圖謀不會得逞。

拜登就預算案發表聲明，在涉及軍事預算部分，他呼籲支持該份美國歷史上最大規模之一的國家安全投資，包括確保美軍持續作為全球最完善準備、最精良訓練、最先進裝備軍隊所需之經費。他亦呼籲持續投資以強硬回應俄羅斯對烏克蘭的侵略，以及美國對烏經濟、人道跟安全需求方面的支援。

他指，除了面對恐怖組織，美國正再次面臨來自中國、俄羅斯等日益激烈的競爭，需要投資在太空、網路以及其他先進能力如超高音速等。 

國防部長奧斯丁則指，該預算給予美軍所需之資源來達成預定目標，以確保所有領域的戰鬥力，來應對來自中國步步進迫的挑戰，以及俄羅斯的嚴重威脅。他詳細披露資金將被用來投資的領域，包括加強核力量現代化，為海、陸、空增購先進武器，投資導彈防禦系統，以及強化軍事戰備。

在北京，外交部發言人汪文斌指，中俄是兩個大國，美國企圖遏制打壓中俄的圖謀是不會得逞的。美方應當反思自己在烏克蘭危機中應當承擔的責任，對製造假想敵、無視他國政治安全關切、調動集團對抗的做法進行檢討和糾正。中方敦促美方認真落實美國領導人作出的不尋求打新冷戰，無意發生衝突等表態。

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責任編輯：陳建錫

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