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據報中國留學生因軍訓照片被澳洲拒絕入境 京：已提嚴正交涉（第二版）

社會熱點 17:09 2022/03/29

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報道指，一名中國赴澳洲留學生近日在悉尼國際機場入境時遭盤查，澳洲方面以其隱瞞「軍事訓練」經歷為由拒絕入境並當場取消簽證，該名學生隨後被遣返。

更新17:09 外交部回應

外交部發言人汪文斌表示，中國外交部和駐澳使領館已向澳方提出嚴正交涉，駐澳使領館已於第一時間向中國相關留學生提供了領事協助，澳方的有關做法與中澳人文交流互利共贏的本質背道而馳。

汪文斌強調，我們敦促澳方停止這種損人不利己的做法，為中澳人文交流與教育合作營造良好氛圍，提供必要條件。中方將堅定維護中國赴澳留學人員的正當合法權益。

china daily網站截圖

根據中國日報引述知情人士稱，該名留學生從自助通道入境，提取行李後，被澳邊境執法人員攔截盤問並檢查其手機和行李，但未查到違法違規物品。知情人士說，澳執法人員將中國高校組織軍訓認定為「軍事訓練」，以其隱瞞「軍事訓練」經歷為由拒絕入境並當場取消簽證。中國駐澳使領館已向該學生提供領事協助。

據報中國留學生軍訓照片認定為「軍事訓練」被澳洲拒絕入境

消息人士還說，一個月也有另一名中國留學生因同樣理由被拒絕入境。

報道指出，澳方所作所為損害中國赴澳留學人員正當合法權益，讓人懷疑其背後存在政治目的。中國外交部及中國駐澳使領館均已向澳方提出嚴正交涉，敦促澳方立即停止無端盤查甚至遣返中國赴澳留學人員，切實保障中方相關人員正當合法權益。

報道補充說，中國教育部及外交部、駐澳使領館已多次發布預警，提示中國留學生赴澳留學可能遭遇的相關風險，建議穩妥選擇海外留學目的地，加強自我防範和保護意識。

責任編輯：李冰琪

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