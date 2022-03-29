內地互聯網企業裁員變「畢業」 《工人日報》這樣評

內地互聯網企業接連傳出裁員消息，網傳京東、B站（bilibili）更把裁員形容為「畢業」，引發爭議。央媒《工人日報》評論文章指，互聯網企業裁員關注點應在合法，而非話術。

近日內地網上熱傳致京東員工的「畢業須知」，並在開頭寫道「畢業快樂！恭喜您從京東順利畢業！感謝一路相伴！」須知內容包括離職後社保公積金、人事檔案等如何辦理等。另有網民曬出B站的裁員文案，寫成「bilibili畢業日」各項事宜指引。

京東方面相關人士向內地傳媒表示，此輪裁員只是業務板塊的正常優化，京東主體業務依然健康發展。對於網傳的文檔，該相關人士稱，尚未看到，不便回應。

炒人發「畢業通知」 內地熱傳京東、B站裁員 恭喜員工順利畢業

「處心積慮琢磨話術 不如做好善後」

對於裁員變「畢業」，《工人日報》評論文章稱，這樣的話術並不罕見，也經常引起爭議。之前阿里裁員，稱「為向外輸出人才」，B站裁員，稱「為了開始新的職業生涯」。

評論稱，需要的時候，對員工稱「同學」，業務調整時又說讓其「畢業」，實在是很難不引起網友的調侃。裁員確實不是很好的局面，企業最重要是做好員工法律意義上的利益保護，人文意義上的心理關愛，與員工進行友好協商。

特別是企業業務板塊調整，決策失誤造成的裁員，更不應以「加戲」的口氣出來，這樣會讓員工在心理上很難接受，甚至有可能造成「二次傷害」。

最後評論指，企業與其處心積慮琢磨話術，不如做好善後，讓員工利益得到最優保護，比甜言蜜語來得更實在。並且只有如此，企業才能行穩致遠，獲得良好口碑。

學者促大廠為就業「做加法」

另外，《環球時報》發表署名經濟貿易大學國家對外開放研究院教授李長安的文章稱，大廠要為就業「做加法」。

文章指出，互聯網行業已經成為吸納就業的重要陣地，互聯網行業對就業的影響可謂「牽一發而動全身」，對實現更加充分、更高質量的就業起著至關重要的作用。

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責任編輯：林佩怡

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