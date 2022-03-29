  • 21°C
香港時間 : 2022329日 (二) 15:11
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

上海封城 百貨公司一顆白菜賣77.9元被重罰50萬

社會熱點 14:45 2022/03/29

分享：

上海因疫情嚴峻而封城，有業者趁機漲價，「上海高島屋百貨有限公司」一顆白菜售77.9元（人民幣，下同），構成價格欺詐，被上海市市場監管局前日處以50萬元處罰。

近日，針對涉嫌不正當價格行為，上海高島屋百貨在微信公眾號發布道歉聲明，稱第一時間對涉案價格標籤予以整改，展開全面自查。

上海封城 百貨公司一顆白菜賣77.9元被重罰50萬

據上海市消保委通報，汪姓某人以上海農康蔬菜專業合作社名義與高島屋百貨公司簽訂聯銷合同，在高島屋百貨公司經營的「Mercato Fresco新鮮市集」內將從農貿市場和生鮮小店等處購入的普通蔬菜以精品高端的定位高價對外銷售。高島屋百貨公司未對上述內容進行審核。

上海推出21項紓困措施 對中小企及相關行業減稅減租

上海今起分區「封城」 市民連夜超市搶購 有人大打出手（多圖有片）

另查，高島屋百貨公司在其經營的「Mercato Fresco新鮮市集」內，陸續對其銷售的翡麗百瑞特級初級橄欖油、小川稻庭手工素面等8款商品展開促銷活動，現場標價簽標註的所謂「原價」均為虛構。

最終，汪姓某人與高島屋百貨公司因涉嫌價格欺詐違法行為，分別被上海市市場監管局處以10萬元和50萬元的頂格處罰。

上海高島屋百貨公司在聲明中表示，對此誠懇接受堅決服從，並深表歉意。汪姓某人以上海農康蔬菜專業合作社的名義展開的相關違法行為違反了公司的管理要求和雙方的合同約定，公司自即日起終止與上海農康蔬菜專業合作社合作。

責任編輯：李冰琪

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【A股】上海封城令經濟增長蒙憂 兩市弱勢盤整滬指站回3200點
2022/03/28
【A股】上海封城令經濟增長蒙憂 兩市弱勢盤整滬指站回3200點
內地增6886本土病例 上海「封城」首日再創新高
今日
內地增6886本土病例 上海「封城」首日再創新高
滬官媒：上海仍與世界經濟鏈產業鏈暢通
今日
滬官媒：上海仍與世界經濟鏈產業鏈暢通
上海推出21項紓困措施 對中小企及相關行業減稅減租
今日
上海推出21項紓困措施 對中小企及相關行業減稅減租
央視指上海各類金融市場平穩有序運行 兩市早盤高開低走滬指險守3200點
今日
央視指上海各類金融市場平穩有序運行 兩市早盤高開低走滬指險守3200點

你可能感興趣

【A股】上海封城令經濟增長蒙憂 兩市弱勢盤整滬指站回3200點
15:28 2022/03/28
【A股】上海封城令經濟增長蒙憂 兩市弱勢盤整滬指站回3200點
內地增6886本土病例 上海「封城」首日再創新高
今日 10:17
內地增6886本土病例 上海「封城」首日再創新高
滬官媒：上海仍與世界經濟鏈產業鏈暢通
今日 11:11
滬官媒：上海仍與世界經濟鏈產業鏈暢通
疫情 商品 銷售 市集 上海 微信 小店 人民幣

下一篇文章

深圳批捕1名蛇頭 涉助多名內地籍黑工從港偷渡入境
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

網傳上海隔離居民天台撒錢 百元鈔票從天而降（有片）
網傳上海隔離居民天台撒錢 百元鈔票從天而降（有片）
上海今起分區「封城」 市民連夜超市搶購 有人大打出手（多圖有片）
上海今起分區「封城」 市民連夜超市搶購 有人大打出手（多圖有片）
【上海疫情】曾解釋為何不能封城 今分區封控篩查 專家這樣說
【上海疫情】曾解釋為何不能封城 今分區封控篩查 專家這樣說
內地增6886本土病例 上海「封城」首日再創新高
內地增6886本土病例 上海「封城」首日再創新高
【上海半封城】Tesla上海廠房暫停運作 台積電、富士康回應影響
【上海半封城】Tesla上海廠房暫停運作 台積電、富士康回應影響
【東航墜機】重慶男聽妻7字真言 臨時改訂航班躲過一劫
【東航墜機】重慶男聽妻7字真言 臨時改訂航班躲過一劫
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款