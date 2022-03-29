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飛滬航班取消 中國留學生滯留瑞士、德國機場 高喊「我們要回國」

社會熱點 15:45 2022/03/29

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在新冠肺炎疫情下，國際航班隨時有變，讓乘客大為不便。近日有中國留學生、華人因前往上海的航班臨時取消，滯留瑞士蘇黎世機場、德國法蘭克福機場，有近百人更在機場高喊「我們要回國」。

據網上消息，航空公司稱是中國政府政策原因取消航班；亦有人估計是航空公司與上海的溝通問題。

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航空公司稱因上海封閉隔離

有留學生在微博表示，原定當地時間周日（27日）晚上乘搭從瑞士蘇黎世飛往上海的航班，但在登機前20分鐘被通知航班取消，全部滯留在中轉站機場大廳，「起因是上海臨時下發通知，需要在第二天起封閉隔離」。據該網民表示，現場除了留學生，還有孕婦、長者。有人質疑為何其他國際航空公司仍能飛上海。

另有網民表示，有現場乘客致函中國駐瑞士大使館，希望能協調解決事件。乘客表示，付出了大量努力和金錢，包括檢測費用、昂貴的轉機機票，以及數十小時的奔波，卻因一言之令而滯留，且無任何說明、道歉和合理解決方式，對此無能為力。

有網上消息引述瑞士航空回覆，將於周二（29日）給出最新進展。

花5萬買機票 「沒有退路」

另外，一批中國留學生也滯留德國法蘭克福機場，指周一（28日）飛往上海的提前一日被取消，漢莎航空人員表示「是中國政府政策原因取消航班」，但沒有詳細說明。

有網民稱花了近5萬元買到機票，航班卻無故被取消，「我們已經取消了房子，註銷了戶口，簽證瀕臨甚至已經過期，只有一紙離境證明，不按時離開就是黑戶的命運，我們的背後沒有退路」。網民引述大使館正在協調，但何時有結果未知。

上海近日疫情嚴峻，周一起分批分區「封城」，但強調上海的機場正常運行。此前，為緩解上海市疫情防控壓力，本月21日至5月1日期間，調整部分上海入境國際客運航班，涉及國航、東航、上海航、吉祥航、春秋航等5家航空公司22條航線，共計106班。

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責任編輯：林佩怡

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