內地鼓勵生育新制 照護3歲以下嬰幼兒可減稅

為減輕育兒負擔提升生育意願，中國國務院宣布，自今年1月1日，照護3歲以下嬰幼兒子女的納稅人，可享有每名嬰幼兒每月1000元（人民幣，下同）的個人所得稅標準扣除額。

家庭每年可減稅約1200元

中新社報導，有專家計算，以多數普通家庭適用的10%個人所得稅率計算，這項新制每年可為每名嬰幼兒減免的稅賦為1200元。

根據報道，國務院這項新制稱為「3歲以下嬰幼兒照護個人所得稅專項附加扣除」，而中國全境有3歲以下嬰幼兒的家庭將從中受益。

根據報道，根據這項新制，嬰幼兒子女的父母可選擇由其中一方按扣除標準的100%扣除。也可選擇由雙方分別按扣除標準的50%扣除。

此外，若嬰幼兒的監護人並非父母，監護人一樣可以按照這項新制，享有相同的扣除額。

針對這項新制，中國人民大學財政金融學院教授朱青表示，中國個人所得稅實施3%至45%的累進稅率。若父母綜合所得適用10%的稅率，每月稅前扣除1000元，每月可少繳100元，一年即可少繳1200元的所得稅；若適用45%的最高稅率，每年可少繳5400元。

這項3歲以下嬰幼兒扣除額方案實施後，中國的個人所得稅專項附加扣除將由原先的6項增至7項。根據報道，這使得從出生到老年，幾乎每個人生階段都有個稅專項附加扣除。

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責任編輯：蒯宇澄

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