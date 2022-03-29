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彭博：上海封控影響更甚深圳封城 恐危及今年中國GDP目標

經濟脈搏 16:29 2022/03/29

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上海為遏制新冠疫情蔓延，自周一（28）日起至下周二（4月5日），以黃浦江為界分區分批實施核酸篩查。彭博經濟研究指出，上海封控對中國和全球的影響將超過科技重鎮深圳之前封城，兩者合計可能對中國經濟造成自2020年第一季採取全國封鎖措施以來最大的衝擊，並可能危及中國GDP目標。

中國今年的國內生產總值（GDP）增長目標為5.5%左右。彭博經濟研究指出，作為中國的國際金融中心及以經濟規模計中國最大的城市，上海封控措施及在此之前的防控措施，將對中國經濟產生直接影響，對市場情緒產生的負面衝擊可能更大。截至目前為止，封控措施允許金融機構和港口繼續營運。而目前計劃之外的任何加碼，都可能擾亂資金流動和國際貿易。

研究並指出，以上海這樣在中國治理良好的城市，在針對性政策仍未能遏制疫情蔓延後，不得不訴諸全市範圍的封鎖措施；表明中國其他地方政府也可能傾向於使用嚴格的策略來實現清零，這將加大中國經濟面臨的風險。

瑞銀：料下月起降準降息及減稅降費穩經濟

此外，瑞銀財富管理總監辦公室發表評論則稱，中國正在探索疫情防控的不同選項，預計政府下月起陸續出台政策以穩經濟，包括降準降息及減稅降費。

評論指出，有別於深圳兩週前實施的7天「封城」，上海實施兩階段封鎖表明，中國正在探索疫情防控的不同選項，目標把對經濟的負面影響降至最低，這輪措施對生產活動的影響可控。雖然市場對消息反應負面，但如果短期和迅速實施限制被證明是有效的，那麼經濟還是有望二季度起復蘇。目前，深圳出行和工業用電量等高頻數據已恢復到封鎖前的水平，表明限制一旦解除，經濟活動就會快速回升。

該行指出，中國多地的疫情防控面臨嚴峻的挑戰，與此同時，國內今年目標經濟增長達到5.5%，因此認為中央有增加財政和貨幣支持的必要性，包括可能需要額外的降準降息。

滬官媒：上海仍與世界經濟鏈產業鏈暢通

上海推出21項紓困措施 對中小企及相關行業減稅減租

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責任編輯：蒯宇澄

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