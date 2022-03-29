中國疫情封控措施影響幾何？學者料每月經濟損失達這數值

內地新冠肺炎疫情反覆，彭博引述學者預計，中國針對疫情的封控措施，或令每月損失至少460億美元（約3600億港元）的經濟產值，相當於GDP的3.1%。

報道指出，這是香港中文大學的經濟學家最低估計，是根據佔中國GDP約20%的城市，目前正實施定向封控措施。如果這些地區須效仿上海、實施更嚴格政策，要求大多數居民留家，代價將翻倍。

研究團隊成員之一的香港中文大學教授宋錚表示，中國的強硬措施，意味封控的經濟成本比其他國家大。而3.1%是保守估計，未計入通脹對收入的影響。

若計入通脹 情況更差

如果計入對全國通脹的影響和供應鏈的溢出效應，對經濟影響更糟。宋錚和其共同作者估計，僅上海的嚴格封控，就可能使中國的實際 GDP減少4%。若四大城市一起實施嚴格封控，期間經通脹調整後的全國GDP將下降12%。至於最壞的情況，如果所有城市封控1個月，將使全國GDP期間減少53%。

滬官媒：上海仍與世界經濟鏈產業鏈暢通

習近平：最大限度減少疫情對經濟社會發展的影響

國家主席習近平早前表示，要採取更加有效措施，努力用最小的代價實現最大的防控效果，最大限度減少疫情對經濟社會發展的影響。

上海、深圳等地近期陸續出招扶助企業。其中，上海周二（29日）公布21條措施，包括針對受疫情影響資金困難的企業，加大金融支持力度；透過減稅降費、租金減免等，為相關行業企業減輕負擔。路透報道，據測算僅稅收相關政策今年可為全市相關行業和企業減負1,400億元人民幣左右。

責任編輯：林佩怡

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