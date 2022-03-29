上海封控區足不出戶 浦東新區：不得走出家門散步遛寵物

上海新冠肺炎疫情嚴峻，周一（28日）起分區分批「封城」核酸篩查，封控區內住宅小區封閉式管理，所有人員足不出戶。上海浦東新區等周二（29日）明確足不出戶有關措施，除了核酸採樣，不得擅自走出家門到樓道、露天區域等空間活動，包括散步運動、遛寵物、吸煙等。

上海市衛健委巡視員吳乾渝，周二在疫情防控發布會上表示，這一輪核酸篩查要求封控地區居民「足不出戶」，指的就是不出家門，不要走出家門到樓道、地下車庫、露天區域等小區戶外空間活動，比如散步運動、聚集攀談、遛寵物等。居民要拿快遞、扔垃圾，可以由小區物業或志願者上門協助。

彭博報道指出，以前，居民可以去樓下大堂，在小區裡的露天場地散步。雖然上海當局周日（27日）晚就表示要求所有人員足不出戶，但嚴格的居家規定直到周二發布。

上海今起分區「封城」 市民連夜超市搶購 有人大打出手

上海浦東「封城」 上交所通知保障市場運行 券商員工漏夜返公司

外賣快遞由義工分送

首批封控區域，包括浦東、浦南及毗鄰區域。浦東新區周二發布：

除根據所在街鎮、小區（村組）的統一組織安排，在指定時間段到指定點位做核酸採樣外，所有人員不得擅自走出家門到樓道、地下車庫、露天區域等小區（村組）內戶外空間活動（包括散步遛彎、運動健身、逗遛寵物、集聚攀談、吸煙晾曬等），鄰里間不串門、不聚會、不聚餐，不握手、不逗留、不寒喧。

浦東新區又要求，所有人員應本著生活必需原則適度訂購外賣、快遞，不得擅自出家門取外賣和快遞，不得同外賣快遞人員直接接觸。外賣、快遞由所在小區防疫工作人員或志願者協助收取，並分送到收件人家門口。

閔行區、松江區亦有類似要求。金山區也要求居民保持足不出戶，不要離開家門，更不要在小區內散步、遛狗等，以防出現病毒傳播。如有私自外出、不聽勸阻者，將依法依規處理。

內地網民反應：

看來要拿快遞得自己去當志願者 狗狗要便便該怎麼辦？不會在家大小便的啊！ 可是小區還是好多人下來遛彎啊 真正能不能確確實實嚴格落實到每個區是個考驗 我們小區已經封控半個多月，扔垃圾拿快遞買菜也都是自己當志願者

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁