  • 20°C
香港時間 : 2022329日 (二) 19:49
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

上海封控區足不出戶 浦東新區：不得走出家門散步遛寵物

社會熱點 18:15 2022/03/29

分享：

上海新冠肺炎疫情嚴峻，周一（28日）起分區分批「封城」核酸篩查，封控區內住宅小區封閉式管理，所有人員足不出戶。上海浦東新區等周二（29日）明確足不出戶有關措施，除了核酸採樣，不得擅自走出家門到樓道、露天區域等空間活動，包括散步運動、遛寵物、吸煙等。

上海市衛健委巡視員吳乾渝，周二在疫情防控發布會上表示，這一輪核酸篩查要求封控地區居民「足不出戶」，指的就是不出家門，不要走出家門到樓道、地下車庫、露天區域等小區戶外空間活動，比如散步運動、聚集攀談、遛寵物等。居民要拿快遞、扔垃圾，可以由小區物業或志願者上門協助。

彭博報道指出，以前，居民可以去樓下大堂，在小區裡的露天場地散步。雖然上海當局周日（27日）晚就表示要求所有人員足不出戶，但嚴格的居家規定直到周二發布。

上海今起分區「封城」 市民連夜超市搶購 有人大打出手

上海浦東「封城」 上交所通知保障市場運行 券商員工漏夜返公司

外賣快遞由義工分送

首批封控區域，包括浦東、浦南及毗鄰區域。浦東新區周二發布：

除根據所在街鎮、小區（村組）的統一組織安排，在指定時間段到指定點位做核酸採樣外，所有人員不得擅自走出家門到樓道、地下車庫、露天區域等小區（村組）內戶外空間活動（包括散步遛彎、運動健身、逗遛寵物、集聚攀談、吸煙晾曬等），鄰里間不串門、不聚會、不聚餐，不握手、不逗留、不寒喧。

浦東新區又要求，所有人員應本著生活必需原則適度訂購外賣、快遞，不得擅自出家門取外賣和快遞，不得同外賣快遞人員直接接觸。外賣、快遞由所在小區防疫工作人員或志願者協助收取，並分送到收件人家門口。

閔行區、松江區亦有類似要求。金山區也要求居民保持足不出戶，不要離開家門，更不要在小區內散步、遛狗等，以防出現病毒傳播。如有私自外出、不聽勸阻者，將依法依規處理。

內地網民反應：

看來要拿快遞得自己去當志願者

狗狗要便便該怎麼辦？不會在家大小便的啊！

可是小區還是好多人下來遛彎啊

真正能不能確確實實嚴格落實到每個區是個考驗

我們小區已經封控半個多月，扔垃圾拿快遞買菜也都是自己當志願者

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

上海今起分區「封城」 市民連夜超市搶購 有人大打出手（多圖有片）
2022/03/28
上海今起分區「封城」 市民連夜超市搶購 有人大打出手（多圖有片）
上海浦東「封城」 上交所通知保障市場運行 券商員工漏夜返公司
2022/03/28
上海浦東「封城」 上交所通知保障市場運行 券商員工漏夜返公司
【上海疫情】曾解釋為何不能封城 今分區封控篩查 專家這樣說
2022/03/28
【上海疫情】曾解釋為何不能封城 今分區封控篩查 專家這樣說
上海封城 百貨公司一顆白菜賣77.9元被重罰50萬
今日
上海封城 百貨公司一顆白菜賣77.9元被重罰50萬
彭博：上海封控影響更甚深圳封城 恐危及今年中國GDP目標
今日
彭博：上海封控影響更甚深圳封城 恐危及今年中國GDP目標

你可能感興趣

上海今起分區「封城」 市民連夜超市搶購 有人大打出手（多圖有片）
10:43 2022/03/28
上海今起分區「封城」 市民連夜超市搶購 有人大打出手（多圖有片）
上海浦東「封城」 上交所通知保障市場運行 券商員工漏夜返公司
11:29 2022/03/28
上海浦東「封城」 上交所通知保障市場運行 券商員工漏夜返公司
【上海疫情】曾解釋為何不能封城 今分區封控篩查 專家這樣說
12:29 2022/03/28
【上海疫情】曾解釋為何不能封城 今分區封控篩查 專家這樣說
新冠肺炎 新冠肺炎疫情 外賣 疫情 運動 上海

下一篇文章

據報中國留學生因軍訓照片被澳洲拒絕入境 京：已提嚴正交涉（第二版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【東航墜機】重慶男聽妻7字真言 臨時改訂航班躲過一劫
【東航墜機】重慶男聽妻7字真言 臨時改訂航班躲過一劫
據報中國留學生因軍訓照片被澳洲拒絕入境 京：已提嚴正交涉（第二版）
據報中國留學生因軍訓照片被澳洲拒絕入境 京：已提嚴正交涉（第二版）
【上海疫情】曾解釋為何不能封城 今分區封控篩查 專家這樣說
【上海疫情】曾解釋為何不能封城 今分區封控篩查 專家這樣說
內地增6886本土病例 上海「封城」首日再創新高
內地增6886本土病例 上海「封城」首日再創新高
網傳上海隔離居民天台撒錢 百元鈔票從天而降（有片）
網傳上海隔離居民天台撒錢 百元鈔票從天而降（有片）
上海今起分區「封城」 市民連夜超市搶購 有人大打出手（多圖有片）
上海今起分區「封城」 市民連夜超市搶購 有人大打出手（多圖有片）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款