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三省區「一把手」換人 王蒙徽任湖北省委書記 應勇卸任

國情動向 19:35 2022/03/29

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住建部部長王蒙徽（左）出任湖北省委書記，應勇（右）卸任。

據新華社報道，湖北、青海、寧夏三省區易帥，其中住建部部長王蒙徽，出任湖北省委書記，應勇卸任；青海省長信長星接替王建軍任青海省委書記；中央和國家機關工委分管日常工作的副書記梁言順，接替陳潤兒任寧夏回族自治區黨委書記。

報道據悉，應勇、王建軍、陳潤兒因年齡原因不再擔任該職。

中共二十大召開前，地方人事調整。

據新華社，日前中央對湖北省委主要負責同志職務進行調整，王蒙徽任湖北省委委員、常委、書記，應勇同志不再擔任湖北省委書記、常委、委員職務。

公開資料顯示，62歲的王蒙徽，江蘇鹽城人，曾在廣東任職多年；2011年調到福建，曾任副省市、省委常委、廈門市委書記；2016年到遼寧，先後任省委常委、瀋陽市委書記、省委副書記、省委黨校校長等。2017年出任住建部黨組書記、部長。

今年65歲的應勇，浙江出身，2007年調任上海，及後官至上海市委副書記、市長。2020年新冠疫情爆發後，調任到當時疫情重災的湖北，出任湖北省委書記。

信長星（左）出任青海省委書記；梁言順（右）任寧夏回族自治區黨委書記。

另外，新華社報道，信長星任青海省委書記，王建軍不再擔任青海省委書記、常委、委員職務。梁言順任寧夏回族自治區黨委委員、常委、書記，陳潤兒不再擔任寧夏回族自治區黨委書記、常委、委員職務。

責任編輯：林佩怡

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