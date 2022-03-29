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上海市民划皮划艇遭警攔截 網民：「偷渡」黃浦江？

社會熱點 20:01 2022/03/29

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由於疫情升溫，上海周一（28）開始分兩階段封控，實施核酸篩查。，形同「半封城」。互聯網今日（29日）傳出，一名男子在蘇州河上划行皮艇，疑似要「偷渡」黃浦江。上海警方證實網傳影片為真，表示已將此人攔截，在進行批評教育後把他安全送回家中。

據澎湃新聞報道，今日網路上流傳著幾張照片，是一名男子獨自操作著皮划艇，在蘇州河河道中划行。雖該男動機未明，但因近日的封控措施，引起不少網民討論，還有人留言笑稱，他是不是要「偷渡」。

蘇州河是黃浦江支流吳淞江上海段的俗稱。不過，據上海市政府27日晚間公布的分界分區規定，蘇州河上、下兩邊同為第二批遭封控的浦西區，目前尚未進行封控，但若繼續往黃浦江方向航行，則可抵達對岸正在封控中的的浦東。

經內媒向上海邊防和港航公安查證，上海警方表示，當事人柏某（37歲，核酸檢測為陰性）系蘇州河附近社區（非封控社區）居民，於2022年3月28日17點15分許，攜帶便攜式充氣皮划艇從新湖明珠城附近蘇州河水域下水划行，在半島花園附近水域被邊防港航分局巡邏民警攔截。

警方指稱，該男之所以在河道上划艇，是因為「疫情在家無聊」，並指民警在對他進行批評教育後，已將其安全送回家中。

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責任編輯：蒯宇澄

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