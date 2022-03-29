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徐州發現12名無症狀感染者 「封城」3日排查 地鐵公交停運

社會熱點 21:41 2022/03/29

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江蘇徐州市發現12名無症狀感染者，今日（29日）完成首輪全員核酸檢測後，當局發佈最新通告，決定在市主城區及周邊區域停止一切非必要流動和活動，讓城市「停下來靜下來」，用3天時間，採取一系列措施，實現社會面的排查見底。

徐州市新冠肺炎疫情防控指揮部今日舉行本輪疫情以來首次新聞發布會，徐州市副市長吳昊通報，3月28號上午，徐州市銅山區報告，該區在對經過徐州的人員進行例行核酸篩查中，發現一名陽性人員馬某，該人員已返回山東棗莊家中。徐州市接報後第一時間將相關信息通報山東棗莊，並同步迅速開展流調溯源和重點人員的核酸檢測工作。

截至29日下午3時，徐州已篩查出陽性人員12例，均為無症狀感染者。累計追踪排查本市密接人員685人，次密接人員1941人，已全部按照規定落實了相關的管控措施。

吳昊通報說，3月28日下午，徐州市鼓樓區、雲龍區、泉山區三個主城區，以及銅山區、徐州經開區、淮海國際港務區，迅速行動開展全員核酸檢測。通過連夜緊張工作，截至29日下午3時，以上地區已累計採樣177.31萬人，送檢149.68萬人，已出結果76萬人。預計到29日晚9時，可以基本實現首輪應檢盡檢，並出結果。

所有人員非必要不離市 

29日下午，徐州市發布《徐州市疫情防控通告（2022年第12號）》，決定在市主城區及周邊區域停止一切非必要流動和活動。發布會上，吳昊表示，指揮部發布12號通告，目的就是讓城市停下來、靜下來。從3月30日零時至4月2日零時，利用3天時間，採取一系列措施，努力實現社會面的排查見底，後續將根據疫情變化，動態調整相關措施。

有關事項通告指出，機關事業單位人員居家辦公；非城市保障型企業停止運營或實行居家辦公；各社區（村）居民停止一切非必要流動、活動，原則上每戶家庭隔天僅限一人憑證限時外出購買生活物資。除保障城市運行的救護車、物資保障車、消防車等，市區公交、地鐵、出租車、網約車等一律暫停運營。所有人員非必要不離市區，確有特殊需要，一律憑24小時核酸陰性證明離徐。

據吳昊通報，疫情發生後，徐州迅速落實保障措施，全市各類醫療機構有序提供醫療服務，重點關注急危重症患者、孕產婦、急慢性患者、獨居老人等群體，滿足群眾就醫需求。目前，徐州米麵糧油果蔬等生活物資儲備充足，封控、管控小區指定了就近保供超市，提供網格化點對點服務，做好生活必需品保障。

責任編輯：蒯宇澄

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