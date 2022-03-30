中銀高管：強化重點領域風控 持續關注俄烏衝突制裁合規風險

中國銀行高管周二（29日）稱，預計該行今年境內人民幣貸款同比增速不低於10%；將強化重點領域和集中度的風險管控；境外業務方面，將持續關注俄烏衝突帶來的制裁合規等風險。

新興經濟體金融風險在加大

據路透社報道，在中國銀行周二的業績發佈會上，副行長陳懷宇稱，發達經濟體正在推動或醞釀貨幣政策轉向，加息環境對該行境外經營整體有利，但也有溢出風險，新興經濟體金融風險在加大，需要持續關注；但總體而言，該行在新興經濟體機構的資產收益佔比不大，影響有限。

報道引述陳懷宇表示，該行將持續關注境外疫情發展和變化，俄烏衝突帶來的制裁合規等各種風險，當地經濟發展情況及外部地緣政治情況，因地制宜，確保人員、機構運營的安全。

階段性、局部性風險相對突出

中國銀行風險總監劉堅東表示，當前階段性、局部性風險相對突出，包括部分房地產企業資金鍊趨緊、個別區域地方政府債務面臨集中到期還款壓力等；將密切關注金融市場價格劇烈波動引發的市場風險，以及對客戶資金流動性和償付能力帶來的影響，持續展開潛在風險排查。

劉堅東並稱，將更加注重清收效益和質量，拓寬不良化解的渠道，加大不良重組的力度；此外，加強海外資產質量管控，優化國別風險評級和限額核定規則，將國別風險總體控制在合理水平。

該行副行長王緯稱，今年新增普惠貸款目標超過3,000億元人民幣，與去年保持同等增量水平。

普惠貸款不良率高於平均水平

「這些貸款是近三年新發放的，時間還短，加上延期還本的政策繼續，所以可能未來的風險會有所滯後，但總體判斷，普惠金融貸款的質量還是可控的。」王緯稱，預計該行普惠貸款不良率高於平均水平，但在政策允許範圍內。

中國銀行副行長王志恆在回答信貸投放相關問題時表示，今年1-2月境內人民幣廣義公司貸款餘額達到74,816億元人民幣，比年初新增3,689億元，較年初增長5.19%，同比多增472億元。

該行最新發佈的年報顯示，去年淨利潤為2,165.59億元，較上年增長12.28%；年末不良貸款率為1.33%，較上年末下降0.13個百分點，不良貸款餘額2,087.92億元，較上年末增加15.19億元。

年報數據顯示，該行去年普惠型小微企業貸款新增3,059億元；截至年末，普惠型小微企業貸款新增創歷史新高，貸款餘額8,815億元，較上年末增長53.15%。

截至去年末，該行境內房地產行業企業貸款不良率為5.05%，同比上升37BP（基點）；房地產業不良貸款額為346.94億元人民幣，較上年末增加47.42億元。

談俄烏衝突啟示 華駐東盟大使：不能允許域外大國引入集團對抗

分析︰俄烏衝突升級 恐損中國利益

責任編輯：袁瑋婧