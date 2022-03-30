  • 24°C
香港時間 : 2022330日 (三) 18:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

中銀高管：強化重點領域風控 持續關注俄烏衝突制裁合規風險

經濟脈搏 17:21 2022/03/30

分享：

中國銀行高管周二（29日）稱，預計該行今年境內人民幣貸款同比增速不低於10%；將強化重點領域和集中度的風險管控；境外業務方面，將持續關注俄烏衝突帶來的制裁合規等風險。

新興經濟體金融風險在加大

據路透社報道，在中國銀行周二的業績發佈會上，副行長陳懷宇稱，發達經濟體正在推動或醞釀貨幣政策轉向，加息環境對該行境外經營整體有利，但也有溢出風險，新興經濟體金融風險在加大，需要持續關注；但總體而言，該行在新興經濟體機構的資產收益佔比不大，影響有限。

報道引述陳懷宇表示，該行將持續關注境外疫情發展和變化，俄烏衝突帶來的制裁合規等各種風險，當地經濟發展情況及外部地緣政治情況，因地制宜，確保人員、機構運營的安全。

階段性、局部性風險相對突出

中國銀行風險總監劉堅東表示，當前階段性、局部性風險相對突出，包括部分房地產企業資金鍊趨緊、個別區域地方政府債務面臨集中到期還款壓力等；將密切關注金融市場價格劇烈波動引發的市場風險，以及對客戶資金流動性和償付能力帶來的影響，持續展開潛在風險排查。

劉堅東並稱，將更加注重清收效益和質量，拓寬不良化解的渠道，加大不良重組的力度；此外，加強海外資產質量管控，優化國別風險評級和限額核定規則，將國別風險總體控制在合理水平。

該行副行長王緯稱，今年新增普惠貸款目標超過3,000億元人民幣，與去年保持同等增量水平。

普惠貸款不良率高於平均水平

「這些貸款是近三年新發放的，時間還短，加上延期還本的政策繼續，所以可能未來的風險會有所滯後，但總體判斷，普惠金融貸款的質量還是可控的。」王緯稱，預計該行普惠貸款不良率高於平均水平，但在政策允許範圍內。

中國銀行副行長王志恆在回答信貸投放相關問題時表示，今年1-2月境內人民幣廣義公司貸款餘額達到74,816億元人民幣，比年初新增3,689億元，較年初增長5.19%，同比多增472億元。

該行最新發佈的年報顯示，去年淨利潤為2,165.59億元，較上年增長12.28%；年末不良貸款率為1.33%，較上年末下降0.13個百分點，不良貸款餘額2,087.92億元，較上年末增加15.19億元。

年報數據顯示，該行去年普惠型小微企業貸款新增3,059億元；截至年末，普惠型小微企業貸款新增創歷史新高，貸款餘額8,815億元，較上年末增長53.15%。

截至去年末，該行境內房地產行業企業貸款不良率為5.05%，同比上升37BP（基點）；房地產業不良貸款額為346.94億元人民幣，較上年末增加47.42億元。

談俄烏衝突啟示 華駐東盟大使：不能允許域外大國引入集團對抗

分析︰俄烏衝突升級 恐損中國利益

責任編輯：袁瑋婧

開啟hket App，閱讀全文
制裁 疫情 經濟 貨幣政策 外資 地緣政治 人民幣 金融 銀行 中國

下一篇文章

人行上海分行：不得盲目抽貸斷貸 確保產業鏈供應鏈穩定運行
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

彭博：上海封控影響更甚深圳封城 恐危及今年中國GDP目標
彭博：上海封控影響更甚深圳封城 恐危及今年中國GDP目標
內地收緊直播行業監管 不得通過虛假營銷等誘導消費者打賞（第二版）
內地收緊直播行業監管 不得通過虛假營銷等誘導消費者打賞（第二版）
美國據報擬組建半導體最強聯盟 台灣三企業或獲邀
美國據報擬組建半導體最強聯盟 台灣三企業或獲邀
福州樓市限購放鬆 無本地戶籍也可買房
福州樓市限購放鬆 無本地戶籍也可買房
據報特斯拉供應商Aptiv因疫情叫停上海部分生產
據報特斯拉供應商Aptiv因疫情叫停上海部分生產
中國疫情封控措施影響幾何？學者料每月經濟損失達這數值
中國疫情封控措施影響幾何？學者料每月經濟損失達這數值
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款