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福州樓市限購放鬆 無本地戶籍也可買房

經濟脈搏 10:58 2022/03/30

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內媒報道，從福州市不動產交易中心處獲悉，福州市放鬆限購政策，且在3月18日就接到市房管局相關通知。對此，福建省住建廳回應稱，以福州市房管局發布的消息為準。

福州市不動產交易中心表示，即日起，將針對非五城區戶籍家庭（含港澳台）在福州五城區購房，無需提供近兩年內滿12個月醫社保或納稅證明或落戶，即可購買一套福州五城區144平方米以下的普通住宅，購買後該房屋仍受限售政策影響。

此外，長樂戶籍也屬於福州本地戶籍，擁有長樂戶籍的購房者可在福州五城區購買兩套住宅。

近期多地已鬆綁樓市政策，黑龍江哈爾濱市上周發布，擬廢止2018年加強房地產調控通知，稱已完成其階段性調控使命，當中包括實行區域性限售政策。深圳日前則傳出二手房參考價將上調3%-5%。

《中國證券報》報道，多家機構監測數據顯示，3月以來，房地產市場回暖跡象增多。專家認為，部分城市房地產成交量回升，在一定程度上體現了近期房地產信貸投放恢復及多地加大「因城施策」力度的效果。總體看，市場出現了一些底部企穩跡象，但完全企穩尚需時日。

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責任編輯：蒯宇澄

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