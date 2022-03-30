內地收緊直播行業監管 不得通過虛假營銷等誘導消費者打賞（第二版）

內地收緊直播行業監管，包括要求網絡直播平台加強管理，要每半年向網信、稅務部門報送取酬賬戶及營利情況等資料，並禁止虛假營銷及自我打賞等。

國家互聯網信息辦公室、國家稅務總局、國家市場監督管理總局聯合三部門印發《關於進一步規範網絡直播營利行為促進行業健康發展的意見》，提出網絡直播平台要認真落實管理主體責任，加強網絡直播賬號註冊管理和賬號分級分類管理，每半年向網信、稅務部門報送存在直播營利行為的網絡直播發布者個人身份、直播賬號、網絡暱稱、取酬賬戶、收入類型及營利情況等訊息，配合監管部門開展執法活動。

通知指出，網絡直播平台和網絡直播發布者要維護網絡直播公平競爭環境，不得通過虛假營銷、自我打賞等方式吸引流量，誘導消費者打賞和購買商品。

打擊涉稅違法行為

意見又要求網絡直播平台、網絡直播服務機構依法履行個人所得稅代扣代繳義務，不得轉嫁或逃避個人所得稅代扣代繳義務，不得策劃、幫助網絡直播發布者實施逃避稅。網絡直播發布者開辦的企業和個人工作室，應按照國家有關規定設置賬簿。各級稅務部門要對情節嚴重、性質惡劣、社會反映強烈的典型案件進行公開曝光。對為網絡直播發布者違法違規策劃、幫助實施偷逃稅行為的中介機構及相關人員依法嚴肅處理和公開曝光。

此外，《華爾街日報》引述知情人士報道，中國政府正起草新規，限制互聯網用戶在網絡打賞的每日支出金額，還計劃對直播主從粉絲獲得的收入設定每日限額，並且正在考慮實施更嚴格的內容審查。

內地直播行業近年興起，行業亂象也開始有所顯現。其中，直播帶貨被指存在售賣假冒偽劣商品、虛假誇大宣傳等，不少高收入的網紅主播偷逃稅更被處以巨額罰款。早前的央視「315」晚會還曝光，網絡直播中存在男運營冒充女主播騙粉的情況。

曾獲全國脫貧攻堅獎 直播一姐薇婭偷逃稅被罰13.41億元

央視315晚會曝光網絡直播亂象：男運營冒充女主播騙粉（組圖）

責任編輯：蒯宇澄

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