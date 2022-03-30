  • 25°C
香港時間 : 2022330日 (三) 12:38
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

國台辦：疫情期間兩岸交流沒有斷 在滬台企生產穩定

經濟脈搏 12:05 2022/03/30

分享：

上海疫情嚴峻，台企在滬的現狀備受關注。國台辦發言人朱鳳蓮今日在記者會上表示，據了解，目前上海台資企業生產經營總體穩定。

疫情下兩岸交流沒有斷

朱鳳蓮表示，疫情發生兩年來，兩岸同胞克服疫情因素和民進黨當局人為設置障礙的影響，堅持促進兩岸交流、深化融合發展的努力沒有停，兩岸同胞走近走親的熱切願望沒有減，兩岸民間各領域交流合作沒有斷。

內地單日增8655宗感染 上海佔近6000宗再刷新紀錄（第二版）

彭博：上海封控影響更甚深圳封城 恐危及今年中國GDP目標

但朱鳳蓮坦承，近期一些地方的疫情難免會對當地舉辦兩岸交流活動造成一定影響，但相信，隨著各地從嚴從實抓好疫情防控工作，盡快實現社會面動態清零，兩岸各領域交流一定會繼續保持發展勢頭。

國台辦發言人朱鳳蓮：在滬台企生產穩定

朱鳳蓮提到，未來將克服疫情不利影響，繼續擴大深化兩岸經貿交流合作，同時採取線上線下相結合等形式，支持各地結合本地資源、產業配套等條件，更多舉辦小型化、專業化涉台經貿活動，推動兩岸企業務實合作、互利共贏。

另一方面，2021年大陸實施減稅降費超過人民幣1萬億元，許多台企從中獲得真金白銀的實惠。相信隨著今年新的更大力度的政策舉措落實，廣大台資企業特別是從事製造業的企業將更多獲利受益。

責任編輯：李冰琪

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

上海封城 百貨公司一顆白菜賣77.9元被重罰50萬
2022/03/29
上海封城 百貨公司一顆白菜賣77.9元被重罰50萬
彭博：上海封控影響更甚深圳封城 恐危及今年中國GDP目標
2022/03/29
彭博：上海封控影響更甚深圳封城 恐危及今年中國GDP目標
上海封控區足不出戶 浦東新區：不得走出家門散步遛寵物
2022/03/29
上海封控區足不出戶 浦東新區：不得走出家門散步遛寵物
上海市民划皮划艇遭警攔截 網民：「偷渡」黃浦江？
2022/03/29
上海市民划皮划艇遭警攔截 網民：「偷渡」黃浦江？
內地單日增8655宗感染 上海佔近6000宗再刷新紀錄（第二版）
今日
內地單日增8655宗感染 上海佔近6000宗再刷新紀錄（第二版）

你可能感興趣

上海封城 百貨公司一顆白菜賣77.9元被重罰50萬
14:45 2022/03/29
上海封城 百貨公司一顆白菜賣77.9元被重罰50萬
彭博：上海封控影響更甚深圳封城 恐危及今年中國GDP目標
16:29 2022/03/29
彭博：上海封控影響更甚深圳封城 恐危及今年中國GDP目標
上海封控區足不出戶 浦東新區：不得走出家門散步遛寵物
18:15 2022/03/29
上海封控區足不出戶 浦東新區：不得走出家門散步遛寵物
國務院台灣事務辦公室 中國 人民幣 上海 民進黨 減稅 疫情

下一篇文章

內地擬收緊直播行業監管 打賞直播主設每日上限
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

滬官媒：上海仍與世界經濟鏈產業鏈暢通
滬官媒：上海仍與世界經濟鏈產業鏈暢通
上海推出21項紓困措施 對中小企及相關行業減稅減租
上海推出21項紓困措施 對中小企及相關行業減稅減租
美國據報擬組建半導體最強聯盟 台灣三企業或獲邀
美國據報擬組建半導體最強聯盟 台灣三企業或獲邀
彭博：上海封控影響更甚深圳封城 恐危及今年中國GDP目標
彭博：上海封控影響更甚深圳封城 恐危及今年中國GDP目標
中國疫情封控措施影響幾何？學者料每月經濟損失達這數值
中國疫情封控措施影響幾何？學者料每月經濟損失達這數值
深圳二手樓參考價將上調？市住建局：會適時調整並近期公布
深圳二手樓參考價將上調？市住建局：會適時調整並近期公布
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款