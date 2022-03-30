國台辦：疫情期間兩岸交流沒有斷 在滬台企生產穩定

上海疫情嚴峻，台企在滬的現狀備受關注。國台辦發言人朱鳳蓮今日在記者會上表示，據了解，目前上海台資企業生產經營總體穩定。

疫情下兩岸交流沒有斷

朱鳳蓮表示，疫情發生兩年來，兩岸同胞克服疫情因素和民進黨當局人為設置障礙的影響，堅持促進兩岸交流、深化融合發展的努力沒有停，兩岸同胞走近走親的熱切願望沒有減，兩岸民間各領域交流合作沒有斷。

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但朱鳳蓮坦承，近期一些地方的疫情難免會對當地舉辦兩岸交流活動造成一定影響，但相信，隨著各地從嚴從實抓好疫情防控工作，盡快實現社會面動態清零，兩岸各領域交流一定會繼續保持發展勢頭。

▲ 國台辦發言人朱鳳蓮：在滬台企生產穩定

朱鳳蓮提到，未來將克服疫情不利影響，繼續擴大深化兩岸經貿交流合作，同時採取線上線下相結合等形式，支持各地結合本地資源、產業配套等條件，更多舉辦小型化、專業化涉台經貿活動，推動兩岸企業務實合作、互利共贏。

另一方面，2021年大陸實施減稅降費超過人民幣1萬億元，許多台企從中獲得真金白銀的實惠。相信隨著今年新的更大力度的政策舉措落實，廣大台資企業特別是從事製造業的企業將更多獲利受益。

責任編輯：李冰琪