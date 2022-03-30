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【內地疫情】輝瑞口服藥納入醫保 深圳小規模臨床顯初步療效（第二版）

社會熱點 12:01 2022/03/30

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輝瑞新冠口服藥Paxlovid（奈瑪特韋片/利托那韋片）日前被寫入最新版新冠肺炎診療方案，並開始在內地有聚集病例的地區投入臨床使用。目前該藥已納入醫保。

深圳第三人民醫院一項小規模臨床研究顯示，使用Paxlovid後5天，患者的平均核酸Ct值——ORF基因Ct值在用藥5天後升至35.92，符合出院標準，N基因在用藥5天後升至34.22，接近出院標準。

（第二版更新於18:50 新增Paxlovid納入醫保）

用藥5天後ORF基因Ct值符出院標準

首批2.12萬盒Paxlovid日前正式運抵中國，並分別配送至吉林、上海、廣東等至少8省的抗疫前線。

據內媒第一財經報道，深圳第三人民醫院國家感染病臨床研究中心盧洪洲教授團隊對24例新冠患者的一項小規模臨床研究顯示，使用Paxlovid後5天，這些患者的平均核酸Ct值——ORF基因Ct值在用藥5天後由用藥前的19.365升至35.92，符合出院標準，N基因在用藥5天後由用藥前的18.46升至34.22，接近出院標準。

新版診療方案將解除隔離管理及出院標準修改為，連續兩次核酸檢測N基因和ORF基因Ct值均≥35，或連續兩次新型冠狀病毒核酸檢測陰性，這兩種採樣時間都需要間隔24小時。

盧洪洲團隊自3月24日起對這些患者開始使用Paxlovid。他表示，雖然初步結果顯示藥物療效確切，但還需繼續研究，擴大樣本量，從而使結果更精準。盧洪洲還稱，進一步的對照統計結果也即將公布。

至於價錢方面，去年11月，輝瑞宣布與美國政府達成協議，以約53億美元的總收購價供應1000萬個療程的Paxlovid。據此計算，在為期5天療程，美國政府需要支付約530美元（約4150港元 ）。盧洪洲表示，中國每盒Paxlovid的採購價格為2300元（約2830港元），意味著在國內使用一個療程的Paxlovid 比美國本土更便宜。

【內地疫情】1萬盒輝瑞新冠藥抵長春 為國內首次大規模使用

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根據第九版新冠肺炎診療方案，Paxlovid適應證主要用於發病5天內的輕型和普通型且伴有進展為重症高風險因素的成人，以及年齡在12-17歲，體重在40公斤級以上的青少年。風險因素包括高齡、慢性腎臟疾病、糖尿病、心血管疾病、慢性肺病等。按照臨床治療專家的意見，符合適應證的患者應用盡用、應用早用。

報道還指，目前內地重症病例比例仍較低，Paxlovid在各地的使用也較為有限，主要為普通型患者給藥，輕症或無症狀患者無需給藥。

責任編輯：尹航

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