央視時隔一年半復播NBA賽事　早前因火箭隊高層涉港言論停播

今日（30日）上午10時，中央電視台第五頻道（CCTV-5）直播了美國職業籃球賽（NBA）球隊快船對陣爵士的比賽。這是自2020年10月直播NBA總決賽以來，央視首次對NBA進行復播。

有消息稱，央視今次復播NBA不會像2020年一樣只播兩場，而是計劃整體恢復播放，但場次或不如之前般密集，且解說陣容只有一名主持人，不會邀請外部解說嘉賓。

有分析認為，央視復播NBA是一個好的開始，代表著央視和NBA之間的關係重新修復，未來雙方可以有更進一步合作的空間。而這對於籃球迷而言更是一個好消息，可以讓球迷得到免費觀看NBA的機會。

央視是NBA在中國的獨家轉播商。 2019年10月休斯敦火箭（Houston Rockets）總經理莫雷（Daryl Morey）發推文支持香港示威者，引發內地網民不滿，並且掀起了抵制NBA的浪潮。

NBA總裁亞當·肖華（Adam Silver）隨後聲稱支持莫雷「言論自由」的權利後，央視當月立即暫停NBA季前賽（中國賽）的轉播安排。此後近一年的時間裡，NBA徹底從央視體育頻道的欄目列表裡消失。

直到2020年10月9日，央視宣布復播NBA。隔天上午9點，CCTV-5轉播了NBA2019至20賽季總決賽第五場。

不過，在2020年12月NBA新賽季拉開帷幕後，央視體育頻道未轉播過一場NBA比賽。

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責任編輯：蒯宇澄

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