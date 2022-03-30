  • 25°C
香港時間 : 2022330日 (三) 14:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

央視時隔一年半復播NBA賽事　早前因火箭隊高層涉港言論停播

社會熱點 13:16 2022/03/30

分享：

今日（30日）上午10時，中央電視台第五頻道（CCTV-5）直播了美國職業籃球賽（NBA）球隊快船對陣爵士的比賽。這是自2020年10月直播NBA總決賽以來，央視首次對NBA進行復播。

有消息稱，央視今次復播NBA不會像2020年一樣只播兩場，而是計劃整體恢復播放，但場次或不如之前般密集，且解說陣容只有一名主持人，不會邀請外部解說嘉賓。

有分析認為，央視復播NBA是一個好的開始，代表著央視和NBA之間的關係重新修復，未來雙方可以有更進一步合作的空間。而這對於籃球迷而言更是一個好消息，可以讓球迷得到免費觀看NBA的機會。

央視是NBA在中國的獨家轉播商。 2019年10月休斯敦火箭（Houston Rockets）總經理莫雷（Daryl Morey）發推文支持香港示威者，引發內地網民不滿，並且掀起了抵制NBA的浪潮。

NBA總裁亞當·肖華（Adam Silver）隨後聲稱支持莫雷「言論自由」的權利後，央視當月立即暫停NBA季前賽（中國賽）的轉播安排。此後近一年的時間裡，NBA徹底從央視體育頻道的欄目列表裡消失。

直到2020年10月9日，央視宣布復播NBA。隔天上午9點，CCTV-5轉播了NBA2019至20賽季總決賽第五場。

不過，在2020年12月NBA新賽季拉開帷幕後，央視體育頻道未轉播過一場NBA比賽。

NBA球星涉華言論惹議 姚明：希望邀請他來中國看看

NBA球星發表涉藏爭議言論 內地停播塞爾特人賽事

責任編輯：蒯宇澄

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【進博會】莫雷風波1年後 NBA參展進博會冀重振中國市場（組圖）
2020/11/09
【進博會】莫雷風波1年後 NBA參展進博會冀重振中國市場（組圖）
NBA球星發表涉藏爭議言論 內地停播塞爾特人賽事
2021/10/22
NBA球星發表涉藏爭議言論 內地停播塞爾特人賽事
NBA球星涉華言論惹議 姚明：希望邀請他來中國看看
2022/01/18
NBA球星涉華言論惹議 姚明：希望邀請他來中國看看

你可能感興趣

【進博會】莫雷風波1年後 NBA參展進博會冀重振中國市場（組圖）
20:37 2020/11/09
【進博會】莫雷風波1年後 NBA參展進博會冀重振中國市場（組圖）
NBA球星發表涉藏爭議言論 內地停播塞爾特人賽事
15:20 2021/10/22
NBA球星發表涉藏爭議言論 內地停播塞爾特人賽事
NBA球星涉華言論惹議 姚明：希望邀請他來中國看看
11:15 2022/01/18
NBA球星涉華言論惹議 姚明：希望邀請他來中國看看
電視台 比賽 NBA 電視 中央電視台 籃球 香港 美國 中國

上一篇文章

湖北幼師教唆孩子圍攻女童 警方介入

下一篇文章

【內地疫情】深圳小規模臨床研究顯示 輝瑞口服藥有初步療效
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

李克強：拐賣人口傷天害理 全面清查堅決緝拿
李克強：拐賣人口傷天害理 全面清查堅決緝拿
飛滬航班取消 中國留學生滯留瑞士、德國機場 高喊「我們要回國」
飛滬航班取消 中國留學生滯留瑞士、德國機場 高喊「我們要回國」
據報中國留學生因軍訓照片被澳洲拒絕入境 京：已提嚴正交涉（第二版）
據報中國留學生因軍訓照片被澳洲拒絕入境 京：已提嚴正交涉（第二版）
內地互聯網企業裁員變「畢業」 《工人日報》這樣評
內地互聯網企業裁員變「畢業」 《工人日報》這樣評
上海封控區足不出戶 浦東新區：不得走出家門散步遛寵物
上海封控區足不出戶 浦東新區：不得走出家門散步遛寵物
上海封城 百貨公司一顆白菜賣77.9元被重罰50萬
上海封城 百貨公司一顆白菜賣77.9元被重罰50萬
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款