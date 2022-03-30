湖北幼師教唆孩子圍攻女童 警方介入

湖北十堰市一名張姓女士上周六（26日）晚發布一段監控片段，指女兒妮妮（化名）在幼兒園被全班同學圍攻、拉扯頭發。張女士稱，事後有兩名家長問了小朋友，證實是受老師教唆去拉扯的。警方28日回應女幼師教唆學生圍攻女孩，稱目前已介入調查。

據封面新聞報道，張女士提供的視頻顯示，妮妮獨自坐在教室後方玩耍，涉事教師抬手指向她。隨後教室裏的10多個孩子聚集圍在妮妮身邊，畫面沒有聲音，也無法看清孩子們的具體動作。張女士並指，校方稱教室的監控本來就是沒有聲音的。

據報道，張女士說，妮妮放學被爺爺接回家後一直哭鬧，家人無法安撫，於是詢問在學校發生了什麽時，妮妮告訴奶奶「老師讓班上所有同學揪我頭發。」

▲ 視頻截圖

張女士覺得不可思議，於是聯系班上其他同學家長了解情況。按照張女士提供的微信聊天記錄截圖，有幾名家長確認孩子在老師的指示下撤了妮妮的頭發。

多名家長證實老師教唆孩子圍攻

這也令其他家長表示擔憂，一名家長就說：「想起來自己孩子這樣做，老師這樣教，我都接受不了。」

▲ 網上截圖

3月26日上午，張女士前往學校調取監控，因受到學校阻攔報警處理，在警方陪同下查看了當天的監控。

張女士稱，從視頻裏看到妮妮在上課時有些好動，總是在凳子上扭來扭去，老師便強行把她抱起來，讓她背著手站到教室後方。

張女士說：「她站了有十幾分鐘吧，老師就開始發活動卡片，別的小朋友都去排隊，妮妮還是一個人站在後面沒有去，之後就發生了視頻裏那一幕，她手指了妮妮，然後其他小朋友就圍上去揪妮妮的頭發。」

此前十堰市茅箭區教育局學前辦工作人員與張女士溝通時曾說會給出心理輔導方案，並協調討論孩子後續入學的問題。不過上述區教育局工作人員回復記者詢問時表示，目前一切工作尚未落實，不便回應。

張女士從警方處了解到，由於監控視頻沒有聲音，且畫面中無法看清小朋友的具體動作，警方詢問數十個幼兒園小朋友，其中一部分稱是老師指使，還有部分表示不知道，因此他們認為僅有幼兒的證詞，不足以判定涉事教師是否存在違法行為，將進一步深入調查。

十堰市人民路派出所民警表示，28日上午派出所副所長已經去相關幼兒園了解情況，目前該事件已經在處理了。

責任編輯：李冰琪