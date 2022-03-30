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中俄外長在安徽會晤 王毅稱雙方對雙邊關係的意願「更加堅定」（更新版）

國情動向 19:40 2022/03/30

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國務委員兼外長王毅和俄羅斯外長拉夫羅夫今日（30日）在安徽屯溪會晤，是俄烏衝突後，俄外長首次訪華，以及美俄高級官員首次面對面會晤。王毅指出，今年以來，中俄關係經受住國際風雲變幻的考驗，保持著正確前進方向，體現出堅韌發展勢頭，雙方對發展雙邊關係的意願「更加堅定」。

*19:21 更新中國外交部新聞稿

第三次阿富汗鄰國外長會議於3月30日至31日在安徽屯溪舉行，同時背靠背舉行「阿富汗鄰國+阿富汗」外長對話會，王毅將主持該會議。

據外交部官網新聞稿，王毅表示，中俄關係經受住國際風雲變幻新的考驗，保持正確前進方向，展現堅韌發展勢頭。雙方發展雙邊關系的意願更為堅定，推進各領域合作的信心更為牢固。中方願同俄方一道，以兩國元首重要共識為引領，推動新時代中俄關系不斷向更高水平邁進。

拉夫羅夫表示，在國際形勢發展的關鍵時刻，俄中兩國元首保持戰略溝通，為推動俄中關系穩步發展和促進全球多極化發揮重要作用。俄方願同中方一道，將兩國元首重要共識落到實處，持續加強高水平戰略協作，深化雙方各領域互利合作。同時在國際和多邊舞台上，積極推進多極化進程，反對霸權主義和強權政治，維護聯合國憲章宗旨原則。

拉夫羅夫通報了俄烏談判情況，表示俄方致力於緊張局勢降溫，將繼續同烏進行和談，並同國際社會保持溝通。

王毅說，國際局勢進入動蕩變革期，見證著世界正經歷百年未有之大變局。中方一貫支持世界走向多極化、國際關係實現民主化，一貫主張維護聯合國憲章宗旨和國際關係基本準則，一貫在國際事務中秉持客觀公正，始終站在歷史正確的一邊。烏克蘭問題有著複雜歷史經緯和來龍去脈，既是歐洲安全矛盾長期積累的爆發，也是冷戰思維和集團對抗造成的結果。

王毅續指，當前形勢下，中方支持俄烏雙方克服困難繼續和談，支持迄今談判達成的積極成果，支持現地局勢盡快實現降溫，支持俄羅斯以及各方為防止大規模人道危機所作的努力。從長遠看，應當汲取烏克蘭危機的教訓，本著相互尊重和安全不可分割原則，回應各方的合理安全關切，通過對話談判構建起均衡、有效、可持續的歐洲安全架構，實現歐洲的長治久安。

雙方還就亞太局勢、朝鮮半島、金磚機制、上海合作組織、亞信等多邊事務交換了意見，協調了立場。

中俄外長在安徽屯溪會晤（Twitter@MFA Russia）

俄外長訪華前 稱俄中關係達到歷史最高水平

中印破冰？兩國外長會談3小時 分析稱或協調涉俄立場

責任編輯：李冰琪

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