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中俄外長在安徽會晤 談雙邊關係及烏克蘭戰況

國情動向 15:26 2022/03/30

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國務委員兼外長王毅和俄羅斯外長拉夫羅夫今日（30日）在安徽屯溪會晤，是俄烏衝突後，俄外長首次訪華，以及美俄高級官員首次面對面會晤。俄國營媒體指，拉夫羅夫會上通報了俄方「特別軍事行動」及俄烏談判的進展，雙方就當地局勢詳細交換意見，並討論了阿富汗等地區問題。中國官方未公布談話內容。

第三次阿富汗鄰國外長會議於3月30日至31日在安徽屯溪舉行，同時背靠背舉行「阿富汗鄰國+阿富汗」外長對話會，王毅將主持該會議。

俄羅斯衛星社引述男俄外交部指，王毅會上首先對拉夫羅夫來華表示歡迎，認為這是雙方一次重要的戰略溝通機會。王毅指，今年以來，中俄關係經受住國際風雲變幻新的考驗，保持著正確前進方向，體現出堅韌發展勢頭。雙方發展雙邊關係的意願更加堅定，推進各領域合作的信心更加牢固。

中方對此給予高度的評價，願同俄方一道，共同落實好兩國元首達成的一系列共識，推動新時代中俄全面戰略夥伴關係不斷向更高水平邁進。

拉夫羅夫則稱，中俄正經歷國際關係史上一個非常嚴重的階段。他相信在這一階段後，國際形勢將大為明朗，俄方將與中方、其他志同道合的國家走向多極、公正、民主的世界秩序。俄方對與中國關係穩定和可持續發展感興趣，兩國領導人就此達成一致。他又提到，這次會晤凸顯雙方定期對話的力度和信任度。

另外，雙方還討論了一系列全球和地區性重要問題，包括阿富汗、中亞、伊朗核計劃以及朝鮮半島等當前局勢。

中俄外長在安徽屯溪會晤（Twitter@MFA Russia）

昨日中國外交部稱，美國代表也將出席阿富汗鄰國外長會。

在前往中國前，拉夫羅夫3月28日接受采訪時稱，俄中關係達到歷史最高水平。

俄外長訪華前 稱俄中關係達到歷史最高水平

中印破冰？兩國外長會談3小時 分析稱或協調涉俄立場

據俄羅斯衛星通訊社報道，俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃今日在社交媒體上寫道：「拉夫羅夫與王毅的會談在中國開始。」拉夫羅夫已抵達中國屯溪市，3月31日將舉行阿富汗鄰國外長會。3月30日日將與外國同僚舉行雙邊會談。

責任編輯：李冰琪

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