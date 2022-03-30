工信部：1-2月互聯網業務收入增速下跌 利潤出現下滑

據中國工信部官網消息，今年1至2月份，互聯網業務收入增速下跌，利潤出現下滑，研發費用小幅收縮。

從總體運營情況來看，1-2月份，中國規模以上互聯網和相關服務企業完成業務收入2223億元（人民幣，下同），按年增長5.1%，增速較去年全年回落16.1個百分點。其中互聯網數據服務（包括雲服務、大數據服務等）收入321億元，按年增長7.8%。

1-2月份，中國規模以上互聯網企業共實現利潤總額135億元，按年下降7.4%（2021年全年同比增長13.3%）。營業成本按年增長8.2%，增速較2021年全年回落7.9個百分點。

規模以上互聯網企業共投入研發經費113億元，按年下降2.8%（2021年全年同比增長5.0%）。

網絡遊戲領域企業業務收入降溫明顯

在分領域運行情況中，工信部指出，信息服務領域企業發展放緩，搜索服務領域企業增勢突出。以信息服務為主的企業（包括新聞資訊、搜索、社交、遊戲、音樂視頻等）互聯網業務收入同比增長1.8%，低於全行業平均增速3.3個百分點。網絡遊戲領域企業業務收入降溫明顯。

提供餐飲外賣等本地生活服務的企業收入增長迅猛；提供租車約車服務的企業收入明顯收縮。

提供農副產品銷售服務的企業快速發展；綜合電商類企業業務平穩發展；快遞類企業業務收入小幅收縮。

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責任編輯：袁瑋婧