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人行上海分行：不得盲目抽貸斷貸 確保產業鏈供應鏈穩定運行

經濟脈搏 16:06 2022/03/30

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中國人民銀行上海分行印發《2022年上海信貸政策指引》，稱要對受疫情持續影響面臨較大困難的行業領域，加大金融支持；金融機構不得盲目限貸、抽貸、斷貸、壓貸，確保產業鏈供應鏈穩定運行。

《指引》並指出，要正確理解和執行房地產金融審慎管理制度，做好房地產項目併購金融服務，加大對保障性住房的金融支持，助力緩解新市民住房壓力。

《指引》表示，綜合運用無縫續貸、隨借隨還貸款、信用貸款、供應鏈金融等多種服務方式，實施線上辦理、免申即享等便利化措施，有效緩解相關市場主體的融資困難。

上海分行還要求，2022年轄內金融機構要不斷提升小微金融服務的普惠性和精準性，着力完善敢貸、願貸、能貸、會貸機制，加強對吸納新市民較多區域和行業的金融支持。

面對嚴峻的本土新冠疫情，上海市進一步升級管控，自周一起以黃浦江為界分兩批對全市進行封控核酸篩查；上海本土新冠陽性病例近日則連創新高，3月29日新增本土確診病例和無症狀感染者升至近6000宗。

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責任編輯：蒯宇澄

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