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戴琪稱將重新整調中美貿易關係 放棄「改變中國行為」舊套路

國情動向 16:20 2022/03/30

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美國貿易代表戴琪稱，與中國就首階段貿易協議的談判未有結果，是時候放棄改變中國行為的舊套路，美國下階段貿易議程主要組成部分是重新調整兩國貿易關係，必須捍衛自身利益不受中國的不公平經濟政策影響。北京重申一貫尊重市場規律，反對保護主義，籲美方停止單邊霸凌及打壓別國企業。

戴琪周三（30日）出席眾議院籌款委員會的聽證，討論今年度政策議程，貿易代表處網站提前公布證詞。戴琪指，中美在前總統特朗普主導下達成的所謂首階段貿易協議進行了會談，但未能產生結果。中國顯然只會遵守符合其自身利益的義務，美國一再尋求並中國的承諾，到頭發現真正的改變仍難以捉摸。

雖然中美對話大門仍敞開，包括就首階段貿易協議對話，但也要承認該協議的局限性，並揚棄與中國打交道的舊套路，這個套路的重點是改變中國的行為。

戴琪指，美國的戰略必須捍衛「我們的價值觀和經濟利益，以免受到中國不公平經濟政策和做法的負面影響」。她提到，美國要努力提高戰略產業的競爭力，並與盟友合作，使供應鏈更具彈性。她還表示，她所屬的機構將採取更多措施，來消除強迫勞動。

在北京，中國外交部發言人汪文斌周三指，中國是貿易自由化、便利化的堅定倡導者，在持續擴大對外開放方面決心堅定。中國政府一貫支持以世界貿易組織為核心的多邊貿易體系，尊重市場規律，反對保護主義。他指，所謂「扭曲市場行為」的帽子扣不到中國頭上，反倒是美方應停止泛化國家安全概念、濫用自身技術優勢和全球的金融霸權無理打壓別國企業、單邊霸凌和長臂管轄行徑，這樣的行為嚴重違背國際經貿規則，損人也不利己。

美媒彭博社指，上述評論顯示，前年初疫情在全球蔓延以來，中美關係驟降到新的低點後，全球兩大經濟體在任何改善貿易關係的討論上仍然南轅北轍。美國智庫此前統計，截至去年底到期，中國僅完成協議採購金額2000億美元的不到2/3，如按照最初在2017年基礎上「額外購買」的承諾，實際完成率是0%。

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責任編輯：陳建錫

 

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