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王毅同巴基斯坦外長舉行會談 稱不允許陣營對抗在亞洲重演

國情動向 19:09 2022/03/30

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國務委員兼外長王毅今日在安徽屯溪同巴基斯坦外長庫雷希舉行會談。談及烏克蘭問題，王毅稱，不能允許冷戰思維在亞洲地區回潮，不能允許陣營對抗在亞洲地區重演，不能允許本地區的中小國家淪為大國博弈的工具甚至犧牲品。

中國外交部此前稱，阿富汗鄰國外長會議於3月30日至31日在屯溪舉行，期間將召開阿富汗問題「中美俄+」磋商機制會議。

早前王毅訪問巴基斯坦

王毅說，近段時間，中巴保持高頻互動和戰略溝通，體現了兩國高水平戰略協作和牢固互信。面對複雜多變的國際地區形勢，中巴全天候戰略合作夥伴關系經受住了考驗，展現出強大生命力，成為維護地區和平穩定的重要因素。無論國際風雲如何變化，中國將繼續從戰略高度和長遠角度看待並推動中巴關系，一如既往支持巴維護國家主權、領土完整、民族尊嚴，做巴最可靠的夥伴和最堅強的後盾。

中俄外長在安徽會晤 談雙邊關係及烏克蘭戰況

俄外長訪華前 稱俄中關係達到歷史最高水平

雙方就烏克蘭問題交換意見。庫雷希表示，巴方和伊斯蘭合作組織對危機外溢給發展中國家帶來的多重挑戰深感憂慮，主張尊重國際法和聯合國憲章宗旨原則，通過外交手段解決爭端。巴作為伊斯蘭合作組織主席國，願同中方一起，采取共同立場，發出一致聲音。

王毅表示，中巴和廣大發展中國家一樣，都堅持對話談判、恢復和平的大方向。當前形勢下，尤其要警惕烏克蘭危機外溢的負面影響。不能允許冷戰思維在亞洲地區回潮，不能允許陣營對抗在亞洲地區重演，不能允許本地區的中小國家淪為大國博弈的工具甚至犧牲品。中方願同巴以及周邊國家一道，為地區和世界的和平穩定發揮建設性作用，做出亞洲地區的貢獻。

責任編輯：李冰琪

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