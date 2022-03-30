人行調查指18%居民在未來3個月有意買樓 逾5年最少

人民銀行今日（30日）公布首季度城鎮儲戶問卷調查指，只有17.9%居民打算在未來3個月內買樓，與上季度比例一致，是自2016年第三季以來的新低。
該個調查訪問了全國50個城市、共2萬戶居民，針對收入、就業、物價和樓價，以及消費和投資意願4部分。
- 收入感指數：本季指數為50.2%，按季上升0.3個百分點。其中，14.5%的居民認為收入「增加」，按季增加0.9個百分點，71.5%的居民認為「基本不變」，按季減少1.1個百分點，14.1%的居民認為「減少」，按季增加0.2個百分點。收入信心指數為50.0%，與上季基本持平。
- 就業感指數：本季受指數為42.4%，按季上升1.1個百分點。其中，14.1%的居民認為「形勢較好」，就業容易，49.2%的居民認為「一般」，36.6%的居民認為「形勢嚴峻，就業難」或「看不準」。就業預期指數為50.5%，按季上升1.2個百分點。
- 物價和樓價：對下季度物價預期指數為58.7%，按季下降5.1個百分點，23.8%的居民預期「上升」，56.3%的居民預期「基本不變」。下季樓價，16.3%的居民預期「上漲」，56.7%的居民預期「基本不變」，14.4%的居民預期「下降」，12.7%的居民「看不準」。
- 消費、儲蓄和投資意願：傾向於「更多消費」的居民佔23.7%，按季減少1.0個百分點；傾向於「更多儲蓄」的居民佔54.7%，按季增加2.9個百分點；傾向於「更多投資」的居民佔21.6%，按季減少1.9個百分點。未來3個月準備增加支出的項目，居民選擇比例由高到低排序為：教育28.9%、醫療保健26.5%、大額商品19.5%、買樓17.9%、社交文化和娛樂17.5 %、旅遊17.2%、保險13.9%。
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責任編輯：陳建錫