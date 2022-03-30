人行：構建金融有效支持實體經濟的體制機制 加大穩健貨幣政策實施力度

中國人民銀行貨幣政策委員會近日召開2022年第一季度例會，會議強調要加大穩健的貨幣政策實施力度，保持流動性合理充裕。構建金融有效支持實體經濟的體制機制，完善金融支持創新體系。

據人行網站消息，中國人民銀行貨幣政策委員會2022年第一季度（總第96次）例會於近日在北京召開。

會議指出，當前國外疫情持續，地緣政治衝突升級，外部環境更趨複雜嚴峻和不確定，國內疫情發生頻次有所增多，經濟發展面臨需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力。要穩字當頭、穩中求進，強化跨周期和逆周期調節，加大穩健的貨幣政策實施力度，增強前瞻性、精準性、自主性，發揮好貨幣政策工具的總量和結構雙重功能，主動應對，提振信心，為實體經濟提供更有力支持，穩定宏觀經濟大盤。

保持流動性合理充裕

會議指，要進一步疏通貨幣政策傳導機制，保持流動性合理充裕，增強信貸總量增長的穩定性，保持貨幣供應量和社會融資規模增速同名義經濟增速基本匹配，保持宏觀槓桿率基本穩定。結構性貨幣政策工具要積極做好「加法」，精準發力，用好普惠小微貸款支持工具，增加支農支小再貸款，實施好碳減排支持工具和支持煤炭清潔高效利用專項再貸款，綜合施策支持區域協調發展，引導金融機構加大對小微企業、科技創新、綠色發展的支持。

深化金融供給側結構性改革，引導大銀行服務重心下沉，推動中小銀行聚焦主責主業，支持銀行補充資本，共同維護金融市場的穩定發展，健全具有高度適應性、競爭力、普惠性的現代金融體系。完善市場化利率形成和傳導機制，優化央行政策利率體系，加強存款利率監管，着力穩定銀行負債成本，發揮貸款市場報價利率改革效能，推動降低企業綜合融資成本。深化匯率市場化改革，增強人民幣匯率彈性，引導企業和金融機構堅持「風險中性」理念，加強預期管理，把握好內部均衡和外部均衡的平衡，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。

促進房地產市場健康發展和良性循環

構建金融有效支持實體經濟的體制機制，完善金融支持創新體系，引導金融機構增加製造業中長期貸款，努力做到金融對民營企業的支持與民營企業對經濟社會發展的貢獻相適應，以促進實現碳達峰、碳中和為目標完善綠色金融體系。維護住房消費者合法權益，更好滿足購房者合理住房需求，促進房地產市場健康發展和良性循環。推進金融高水平雙向開放，提高開放條件下經濟金融管理能力和防控風險能力。

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責任編輯：袁瑋婧