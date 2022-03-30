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李克強召開國常會：部署用好政府債券擴大有效投資

國情動向 21:58 2022/03/30

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中國國務院總理李克強今日（30日）召開國務院常務會議，要求壓實責任落細措施，堅決防止重特大安全事故；部署用好政府債券擴大有效投資，促進補短板增後勁和經濟穩定增長；決定新開工一批條件成熟的水利工程，提高水資源保障和防災減災能力。

把穩增長放在更加突出的位置

據新華社報道，會議指出，當前國際形勢更趨複雜嚴峻，國內發展面臨新挑戰，經濟下行壓力進一步加大。制定今年宏觀政策時，對國內外環境很多變化已有前瞻考慮。一季度、上半年保持經濟平穩運行，對實現全年目標至關重要。要抓緊落實中央經濟工作會議精神和《政府工作報告》舉措，堅定信心，咬定目標不放鬆，把穩增長放在更加突出的位置，統籌穩增長、調結構、推改革，穩定經濟的政策早出快出，不出不利於穩定市場預期的措施，制定應對可能遇到更大不確定性的預案。

會議指出，用好政府債券擴大有效投資，是帶動消費擴大內需、促就業穩增長的重要舉措。按照保持宏觀槓桿率基本穩定的原則，今年新增地方政府專項債3.65萬億元。為加強周期性調節，去年底已依法提前下達1.46萬億元（人民幣，下同）。下一步，一要抓緊下達剩餘專項債額度，向償債能力強、項目多儲備足的地區傾斜。去年提前下達的額度5月底前發行完畢，今年下達的額度9月底前發行完畢。

二要更好發揮專項債效能。堅持既利當前又惠長遠，加大惠民生、補短板等領域投資，支持新基建等增後勁、上水平項目建設。合理擴大專項債使用範圍，在重點用於交通、能源、生態環保、保障性安居工程等領域項目基礎上，支持有一定收益的公共服務等項目。堅持資金跟着項目走，加快項目開工和建設，儘快形成實物工作量。

支持民營企業投資

三要用改革的舉措、市場的辦法，發揮專項債「四兩撥千斤」作用，吸引更多社會資本投入，支持民營企業投資。四要加強資金管理，防止沉澱閒置，嚴禁違規興建樓堂館所、形象工程。五要統籌把握國債、地方債發行，保持合理國庫資金規模，保障基層落實退稅減稅降費政策和惠民生所需財力，防範債務風險。鼓勵境外中長期資金購買國債，落實好相關稅收優惠政策。金融系統要加強配合，保障國債有序發行，支持項目建設融資。

會議亦指，今年再開工一批已納入規劃、條件成熟的項目，包括南水北調後續工程等重大引調水、骨幹防洪減災、病險水庫除險加固、灌區建設和改造等工程。這些工程加上其他水利項目，全年可完成投資約8000億元，

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責任編輯：袁瑋婧

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