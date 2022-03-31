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單日增5653宗本土感染 上海封控升級 採取「全域靜態管理」（第二版）

社會熱點 09:13 2022/03/31

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上海疫情新增確診數量居高不下，昨（30日）增5653宗本土感染，包括355宗確診及5298宗無症狀感染。上海市委書記、市疫情防控工作領導小組組長李強指出，要堅定堅決實施好這一輪面上核酸篩查工作，採取全域靜態管理、全員核酸篩查、全面流調排查、全民清潔消殺等綜合防控措施，盡早實現社會面清零。

（第二版更新於11:20 新增浦西核酸篩查將全面展開）

上海全域靜態管理 全員核酸篩查

內地昨新增1803宗本土確診，分布進一步增至22個省份，吉林和上海合計近1700宗，佔逾九成；新增6651宗本土無症狀感染，較上日略降，其中上海5298例仍佔絕對多數。

上海全市領導幹部大會昨晚舉行，並以視頻方式連線到全市所有街鎮，對疫情防控工作進行再動員、再部署、再落實。李強在會上指出，要堅定堅決實施好這一輪面上核酸篩查工作，採取全域靜態管理、全員核酸篩查、全面流調排查、全民清潔消殺等綜合防控措施，分批實施、無縫銜接，真正把風險人群管住，盡早實現社會面清零。

第一批地區的篩查要全力抓嚴抓細抓實，篩查期間嚴格落實「人不流動、足不出戶」，確保「不漏一戶、不落一人」。進一步做好陽性感染者轉運和居民生活必需品保障。第二批地區的篩查要準備得更加周密細致，把人員情況摸清楚，把工作方案細化好，把服務保障做到位，切實提高回應市民訴求和解決問題的效率。要以更艱苦、細致的努力，把規定的要求和手勢不折不扣執行到位、落實到位。

李強還指出，全力推動全市核酸檢測能力實現大的提升，全力做好集中救治點建設和管理，全力保障生活物資供應，全力強化醫護人員力量保障，全力做好基層一線力量支援工作。

據微信公眾號「上海發布」，今日，上海市委市政府向全體市民發公開信，指作為一個擁有2500萬常住人口的超大城市，要順利完成全員核酸篩查、早日打贏疫情防控阻擊戰，離不開民眾配合，懇請市民全力配合各項防疫措施，自律守護家園和城市。

在今日的疫情防控新聞發布會上，上海市委副秘書長、市政府秘書長馬春雷介紹，今天，浦東、浦南及毗鄰地區這一輪核酸篩查已接近尾聲，將根據篩查結果，充分聽取國家專家組意見，科學合理地確定管控解封方案。明天起，浦西地區的核酸篩查將全面展開。這一批涉及人數更多（1600萬人）、管控範圍更大（12個區）、各類情況也更複雜。

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責任編輯：尹航

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