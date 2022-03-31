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產需兩端同步走低 內地3月製造業PMI錄49.5（第二版）

經濟脈搏 09:32 2022/03/31

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疫情等因素影響內地企業生產經營活動。國家統計局公布，內地3月製造業PMI錄49.5，低於預期的49.8；非製造業PMI錄48.4，低於預期的50.3。綜合PMI錄48.8。三大指數均降至臨界點以下，表明內地經濟總體景氣水平有所回落。

（第二版新增分析師觀點）

製造業產需兩端同步走低 價格指數續升

3月製造業PMI為49.5，比上月下降0.7個百分點。

從分類指數看，構成製造業PMI的5個分類指數均低於臨界點。

國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河解讀指，受本輪疫情影響，局部地區部分企業臨時減產停產，且波及到上下游相關企業的正常生產經營；同時，近期國際地緣政治沖突加劇，一些企業出口訂單減少或被取消，製造業生產活動和市場需求有所減弱。生產指數和新訂單指數分別為49.5和48.8，比上月下降0.9和1.9個百分點，均降至收縮區間。

從企業規模看，大型企業PMI為51.3，比上月下降0.5個百分點；中型企業PMI為48.5，比上月下降2.9個百分點；小型企業PMI為46.6，比上月上升1.5個百分點。

此外，受近期國際大宗商品價格大幅波動等因素影響，主要原材料購進價格指數和出廠價格指數分別為66.1和56.7，高於上月6.1和2.6個百分點，均升至近5個月高點。

內媒引述光大銀行金融市場部宏觀分析師周茂華表示，中小企業仍處收縮區域，大型企業抗沖擊能力則相對強一些，這與各類型企業所處的行業有關。從各類型製造業企業分項指標看，小型企業3月份生產、新訂單、採購量、原材料庫存等方面的指標按月上升；小型企業的原材料庫存及原材料購進成本表現好於大中型企業，反映出國內對小微企業等紓困支持政策措施效果有所顯現。

周茂華預計，製造業活動有望逐步恢復。主要是散發疫情沖擊屬於短期因素沖擊，隨著國內疫情影響減弱，製造業部門整體保持盈利，加之企業紓困支持政策，製造業活動有望重返擴張區域。

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疫情影響下 服務業景氣水平明顯回落

3月非製造業PMI為48.4，比上月下降3.2個百分點。

具體來看，服務業景氣水平明顯回落。從行業情況看，鐵路運輸、航空運輸、住宿、餐飲等接觸性聚集性行業受疫情影響較大，業務活動明顯減少，商務活動指數均下降20.0個百分點以上，企業經營壓力加大。同時，部分行業景氣水平較高，電信廣播電視及衛星傳輸服務、貨幣金融服務等行業商務活動指數均位於60.0%以上高位景氣區間，業務總量增長較快。

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建築業景氣水平小幅上升。隨著氣候轉暖，建築業施工進度有所加快，商務活動指數為58.1，比上月上升0.5個百分點，其中土木工程建築業商務活動指數為64.7，高於上月6.1個百分點，升至高位景氣區間。從市場預期看，業務活動預期指數為60.3，雖比上月有所回落，但繼續處於高位景氣區間，企業對行業發展前景仍比較樂觀。

周茂華表示，散發疫情對服務業沖擊相對更大，但疫情沖擊屬於短期擾動因素，隨著疫情影響趨緩，服務業活動會有明顯反彈。同時，內地積極採取針對性措施，提升疫情防控精準度，加大服務業受困部門支持力度，對服務業後續復甦前景持樂觀預期。

周茂華說，內地經濟仍面臨海外疫情、地緣局勢等不確定性因素；穩就業、促內需壓力仍較大，預計政策將更加積極進取，後續降準、降息及結構性工具仍處於政策工具箱，但政策更注重精準質效。

責任編輯：尹航

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