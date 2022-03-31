美要求中企完全遵守審檢 中證監：中美有意願解決審計監管分歧

中美近期就審計監管問題持續溝通，美國證券交易委員會主席根斯勒（Gary Gensler）周二（29日）表明，只有完全遵守美國的審計檢查要求才能繼續在美國市場交易。中證監周四回應稱，雙方的溝通還將繼續。雙方都有意願解決分歧和問題，最終結果如何，要看雙方的智慧和初心。

彭博社報道，根斯勒周二接受採訪時說：「我們進行了深思熟慮、相互尊重和富有成效的對話，但我不知道最終會怎麼樣，這取決於中國當局，坦率地說，對他們來說可能是艱難的選擇。」

據中證監網站消息，中證監對此回應稱，正如根斯勒先生所言，雙方監管部門進行了深思熟慮、相互尊重和富有成效的對話。自去年8月以來，中國證監會主席易會滿和根斯勒主席已三次召開視頻會議，商討解決中美審計監管合作中的遺留問題。

雙方溝通仍將繼續

中證監表示，中方與美國公眾公司會計監督委員會(PCAOB)更是進行了多輪坦誠、專業和高效的會談，雙方的溝通還將繼續。雙方都有意願解決分歧和問題，最終結果如何，要看雙方的智慧和初心。

此外，對於一些企業被SEC列入有退市風險的清單，經向美國SEC了解，這是美國監管部門執行《外國公司問責法》的一個正常程序，列入清單的公司是否在未來兩年真正退市，最終取決於中美審計監管合作的進展與結果。

美國堅定不疑要求完全審計權

彭博報道指，根斯勒的強硬措辭顯示，美國仍然堅定不移地要求美國監管機構獲得完全的審計權。根斯勒還強調，美國法律讓他幾乎沒有妥協的空間，且國會設定的2024年最後期限正在逼近，除非中國同意美方要求，否則將把中國公司從紐約證券交易所和納斯達克摘牌。

報道引述根斯勒表示，「如果兩年後我們還在原地，許多公司將被停牌。」

中國政府最近發表聲明稱，準備允許美國檢查某些審計報告。兩國在這個法律要求方面已經爭執了20年，而這個法律要求旨在保護投資者免遭會計欺詐和其他金融違法行為的影響。這個問題在特朗普政府末期升級，當時國會通過了一項立法，要求將拒不遵守的外國公司摘牌。

美國證券交易委員會本月早些時候開始發佈可能摘牌的「臨時名單」。雖然早有預期，但此舉仍導致在美上市的中港企業股價大跌。

該名單周三進行了最新的更新，將百度、富途控股、Nocera、愛奇藝和凱信遠達醫藥加入其中。

其他數十個國家都允許美國進行審計檢查，讓美國官員可以約談當地會計師，檢查審計底稿。中國內地和香港均以保密法和國家安全問題為由予以拒絕。

然而根斯勒認為，所謂的審計底稿很少包含敏感信息。他說：「這是其他50個司法轄區多年來對此泰然的原因，審計底稿就是確認收入和支出的東西。」

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責任編輯：袁瑋婧